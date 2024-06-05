Путин оказался в тупике: пойдет ли на радикальные шаги в войне

Запад своими последними решениями, в том числе и предоставлением разрешения бить по территории России, загнало кремлевского диктатора Владимира Путина в угол, считает военный эксперт Олег Жданов. По его словам, у диктатора нет средств и сил для эскалации конфликта.

Владимир Путин

При этом, считает Жданов, самому же Западу есть еще куда двигаться вперед, например, предоставления Украине авиации и дальнобойных ракет.

"Вдруг Нидерланды передумают и 24 самолета пригонят нам через три недели, а не до конца года, как обещали. Или Бельгия даст самолеты раньше. И мы начнем наносить воздушные удары по российским войскам",

— отметил Жданов и добавил, что на такие действия Путину уже нечем ответить.

Кроме того, военный эксперт убежден, что Запад не позволит террористической России применить ядерное оружие.

"Даже если будет попытка со стороны РФ, Запад жестко ответит ударами по группировке российских войск в Украине",

– считает Жданов.

Впрочем, он все же не исключает, что Россия все же может делать "мелкие пакости", ведь на самом деле кремлевский диктатор боится Запада. По мнению эксперта, Путин опасается, что члены Альянса начнут консультации по применению 5 ст. Устав НАТО.

"Путин провоцирует страны НАТО на агрессию по России, но сам первым он не выступит с агрессией против Альянса – ему слабо",

– убежден Жданов.

При этом эксперт убежден, что Иран и Китай не помогут России, тем более что Пекин пытается никогда не вступать в открытую конфронтацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден начал торги с Путиным. На столе – вопрос членства Украины в НАТО.



