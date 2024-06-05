Путин оказался в тупике: пойдет ли на радикальные шаги в войне

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Ткачик Олеся
Запад своими последними решениями, в том числе и предоставлением разрешения бить по территории России, загнало кремлевского диктатора Владимира Путина в угол, считает военный эксперт Олег Жданов. По его словам, у диктатора нет средств и сил для эскалации конфликта.
Владимир Путин
При этом, считает Жданов, самому же Западу есть еще куда двигаться вперед, например, предоставления Украине авиации и дальнобойных ракет.
Кроме того, военный эксперт убежден, что Запад не позволит террористической России применить ядерное оружие.
Впрочем, он все же не исключает, что Россия все же может делать "мелкие пакости", ведь на самом деле кремлевский диктатор боится Запада. По мнению эксперта, Путин опасается, что члены Альянса начнут консультации по применению 5 ст. Устав НАТО.
При этом эксперт убежден, что Иран и Китай не помогут России, тем более что Пекин пытается никогда не вступать в открытую конфронтацию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден начал торги с Путиным. На столе – вопрос членства Украины в НАТО.
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