Российская экономика испытала серьезное истощение в результате длительной полномасштабной агрессии против Украины, которая длится уже почти пять лет. Как сообщает британское издание The Times, представители финансового сектора все чаще сигнализируют об угрозах не только кошелькам рядовых граждан, но и стабильности самого режима. Аналитики отмечают реальные риски возникновения глубокого социального кризиса, что в перспективе способно перерасти в прямую политическую угрозу для руководства Кремля.

Владимир Путин. Фото: коллаж портала "Комментарии"

На фоне этих масштабных экономических проблем диктатор Владимир Путин может попытаться пойти ва-банк. Журналисты предполагают, что российский глава решится на максимальное обострение боевых действий на фронте и объявление новой волны призыва, чтобы попытаться изменить ситуацию в свою пользу.

"Возможно Путин поставит все на последнюю волну эскалации — массовую, решающую мобилизацию, которая должна сломать моральный дух Украины", — констатирует The Times, анализируя возможные сценарии развития событий.

В то же время, в материале четко подчеркивается, что внутренние оппоненты и финансисты в самой России трезво оценивают реальное положение вещей и понимают неспособность государства выдерживать такие финансовые нагрузки в долгосрочной перспективе.

Эксперты резюмируют, что каждый последующий месяц боевых действий лишь усугубляет кризисные явления в финансовой системе страны-агрессорки. Затягивание конфликта не оставляет российским властям простор для маневра и дальнейшего раздувания военного бюджета, загоняя экономику в тупик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские технократы и представители политической верхушки активно убеждают Владимира Путина отказаться от идеи открытой мобилизации. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко.