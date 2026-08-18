Путін остаточно розорив Росію: скільки ще може тривати велика війна

Російська економіка зазнала серйозного виснаження внаслідок тривалої повномасштабної агресії проти України, яка триває вже майже п'ять років. Як повідомляє британське видання The Times, представники фінансового сектору дедалі частіше сигналізують про загрози не лише для гаманців пересічних громадян, а й для стабільності самого режиму. Аналітики наголошують на реальних ризиках виникнення глибокої соціальної кризи, що в перспективі здатна перерости у пряму політичну загрозу для керівництва Кремля.

Володимир Путін. Фото: колаж порталу "Коментарі"

На тлі цих масштабних економічних проблем диктатор Володимир Путін може спробувати піти ва-банк. Журналісти припускають, що російський очільник зважиться на максимальне загострення бойових дій на фронті та оголошення нової хвилі призову, аби спробувати змінити ситуацію на свою користь.

"Можливо, Путін поставить все на останню хвилю ескалації — масову, вирішальну мобілізацію, яка має зламати моральний дух України", — констатує The Times, аналізуючи можливі сценарії розвитку подій.

Водночас у матеріалі чітко підкреслюється, що внутрішні опоненти та фінансисти у самій Росії тверезо оцінюють реальний стан речей і розуміють неспроможність держави витримувати такі фінансові навантаження у довгостроковій перспективі.

Експерти резюмують, що кожен наступний місяць бойових дій лише поглиблює кризові явища у фінансовій системі країни-агресорки. Затягування конфлікту не залишає російській владі простору для маневру та подальшого роздування військового бюджету, заганяючи економіку у глухий кут.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські технократи та представники політичної верхівки активно переконують Володимира Путіна відмовитися від ідеї відкритої мобілізації. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко.