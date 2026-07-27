Путин оконфузился на День ВМФ: высмеяли выступление у нарисованной субмарины (ФОТО)

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Slava Kot
Празднование Дня военно-морского флота России в этом году обернулось волной насмешек в соцсетях. Российский диктатор Владимир Путин, посетивший Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, выступил не на фоне боевых кораблей или субмарин, а у большого изображения атомной подлодки.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
В 2026 году Кремль второй раз подряд отменил главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который до полномасштабной войны был одним из ключевых военных мероприятий России. Вместо демонстрации флота прошли концерты, церемонии и музейные мероприятия.
Особое внимание в соцсетях привлекли фотографии и видео, на которых Путин выступает на фоне нарисованной субмарины. Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко иронически отреагировал на эти кадры.
Путин на праздновании Дня МВФ РФ на фоне нарисованной субмарины
Путин на праздновании Дня МВФ РФ
В свою очередь помощник российского диктатора Николай Патрушев попытался оправдать такие меры и заявил, что масштабные морские парады больше не необходимы. По его словам, военные корабли должны выполнять боевые задания, а не участвовать в праздничных мероприятиях.
Отметим, что именно Путин в 2017 году возобновил проведение главного парада ко Дню ВМФ, отмечая, что это якобы не "бряцание оружием", а возрождение исторических традиций. Однако после начала полномасштабной войны формат празднования постепенно сокращался: в 2024 году количество кораблей значительно снизилось, а с 2025 года парад вообще перестали проводить.
Кроме Санкт-Петербурга и Кронштадта, в этом году торжества не было и в других ключевых пунктах базирования российского флота, в частности на Балтийском, Черном, Азовском, Тихоокеанском и Северном флотах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин впервые через неделю появился на публике после изоляции и странно вел себя.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский предупредил новые планы Путина и назвал переломную дату.