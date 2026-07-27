Путин оконфузился на День ВМФ: высмеяли выступление у нарисованной субмарины (ФОТО)

Празднование Дня военно-морского флота России в этом году обернулось волной насмешек в соцсетях. Российский диктатор Владимир Путин, посетивший Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, выступил не на фоне боевых кораблей или субмарин, а у большого изображения атомной подлодки.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В 2026 году Кремль второй раз подряд отменил главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который до полномасштабной войны был одним из ключевых военных мероприятий России. Вместо демонстрации флота прошли концерты, церемонии и музейные мероприятия.

Особое внимание в соцсетях привлекли фотографии и видео, на которых Путин выступает на фоне нарисованной субмарины. Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко иронически отреагировал на эти кадры.

"Оператор уже на Колыме, наверное. Путин провел парад в День морского флота во дворе Адмиралтейства с нарисованной на стене подлодкой. И пусть силы у нас заканчиваются, с нами бог и андреевский флаг. Северный флот – не подведет! В родной говень", – написал Бабченко.

Путин на праздновании Дня МВФ РФ на фоне нарисованной субмарины

Путин на праздновании Дня МВФ РФ

В свою очередь помощник российского диктатора Николай Патрушев попытался оправдать такие меры и заявил, что масштабные морские парады больше не необходимы. По его словам, военные корабли должны выполнять боевые задания, а не участвовать в праздничных мероприятиях.

Отметим, что именно Путин в 2017 году возобновил проведение главного парада ко Дню ВМФ, отмечая, что это якобы не "бряцание оружием", а возрождение исторических традиций. Однако после начала полномасштабной войны формат празднования постепенно сокращался: в 2024 году количество кораблей значительно снизилось, а с 2025 года парад вообще перестали проводить.

Кроме Санкт-Петербурга и Кронштадта, в этом году торжества не было и в других ключевых пунктах базирования российского флота, в частности на Балтийском, Черном, Азовском, Тихоокеанском и Северном флотах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин впервые через неделю появился на публике после изоляции и странно вел себя.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский предупредил новые планы Путина и назвал переломную дату.