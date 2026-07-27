Путін оконфузився на День ВМФ: висміяли виступ біля намальованої субмарини (ФОТО)

Святкування Дня військово-морського флоту Росії цього року обернулося хвилею насмішок у соцмережах. Російський диктатор Володимир Путін, який відвідав Адміралтейство в Санкт-Петербурзі, виступив не на тлі бойових кораблів чи субмарин, а біля великого зображення атомного підводного човна.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

У 2026 році Кремль вдруге поспіль скасував головний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі, який до повномасштабної війни був одним з ключових військових заходів Росії. Замість демонстрації флоту відбулися концерти, церемонії та музейні заходи.

Особливу увагу в соцмережах привернули фотографії та відео, на яких Путін виступає на фоні намальованої субмарини. Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко іронічно відреагував на ці кадри.

"Оператор уже на Колимі, напевно. Путін провів парад у День морського флоту у дворі Адміралтейства з намальованим на стіні підводним човном. І нехай сили у нас закінчуються, з нами бог і андріївський прапор. Північний флот – не підведе! У рідну говень", – написав Бабченко.

Путін на святкуванні Дня МВФ РФ на тлі намальованої субмарин

Путін на святкуванні Дня МВФ РФ

Своєю чергою помічник російського диктатора Микола Патрушев спробував виправдати такі заходи та заявив, що масштабні морські паради більше не є необхідними. За його словами, військові кораблі повинні виконувати бойові завдання, а не брати участь у святкових заходах.

Зауважимо, що саме Путін у 2017 році відновив проведення головного параду до Дня ВМФ, наголошуючи, що це нібито не "брязкання зброєю", а відродження історичних традицій. Однак після початку повномасштабної війни формат святкування поступово скорочувався: у 2024 році кількість кораблів значно зменшили, а з 2025 року парад узагалі перестали проводити.

Крім Санкт-Петербурга та Кронштадта, цього року урочистостей не було й в інших ключових пунктах базування російського флоту, зокрема на Балтійському, Чорному, Азовському, Тихоокеанському та Північному флотах.

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