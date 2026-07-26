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Путін вперше за тиждень з'явився на публіці після ізоляції: дивно поводився (ФОТО)

Володимир Путін вперше за тиждень з'явився на публіці. Західні ЗМІ звернули увагу на його зовнішній вигляд.

26 липня 2026, 16:00
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Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін після тижневої відсутності на публічних заходах знову з'явився перед камерами. Його зовнішній вигляд та поведінка під час наради в Кремлі привернули увагу західних медіа, які пов'язують це з загостренням внутрішніх проблем Росії та можливою підготовкою до нової хвилі мобілізаційних заходів.

Путін вперше за тиждень з'явився на публіці після ізоляції: дивно поводився (ФОТО)

Володимир Путін. Фото: Адміністрація президента Росії

Як пише британське видання Daily Star, під час останнього публічного виступу Путін виглядав помітно виснаженим і напруженим. На оприлюднених кадрах російський лідер сидів за столом у згорбленій позі, а його промова була присвячена переважно економічній ситуації в країні.

"Пригнічений Володимир Путін виглядає помітно приголомшеним, ведучи напружену зустріч у Кремлі, влаштовуючи відчайдушне заперечення щодо економічних проблем Росії, що склалися на тлі загострень побоювань щодо кривавого громадянського повстання. Диктатор, що тремтить, намагався запевнити громадян, що економіка країни залишається стабільною", — йдеться в статті.

Путін вперше за тиждень з'явився на публіці після ізоляції: дивно поводився (ФОТО) - фото 2

Володимир Путін

Під час наради очільник Кремля намагався переконати громадян, що російська економіка залишається стабільною, попри зростання інфляції, проблеми з паливом та наслідки українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі. Путін назвав труднощі "тимчасовими" та звинуватив у них "зовнішні спроби дестабілізувати паливно-енергетичний сектор".

Путін вперше за тиждень з'явився на публіці після ізоляції: дивно поводився (ФОТО) - фото 2

Володимир Путін. Фото: Адміністрація президента Росії

Однак, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) оцінюють ситуацію значно критичніше. На їхню думку, Росія стикається з дефіцитом робочої сили, проблемами в економіці та необхідністю поповнювати втрати на фронті. Саме тому Москва може готуватися до масштабного розширення мобілізаційних заходів. На цьому тлі західні оглядачі припускають, що Кремль побоюється суспільного невдоволення новими призовами до армії. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про дивну поведінку Путіна на виставці зброї в РФ.

Також "Коментарі" писали, що Путін тиждень не виходив з Кремля через параною та страх вбивства.



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Джерело: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/gallery/terrified-putin-trembles-threat-russian-37471376
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