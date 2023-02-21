Путин опозорился во время своего обращения оговоркой о неонацистах

Глава РФ Владимир Путин оговорился по отношению к неонацистам в своих силовых структурах. Во время обращения к Федеральному собранию 21 февраля российский президент выразил возмущение относительно наименования одной из украинских бригад "Эдельвейс".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Недавно одной из бригад Вооруженных сил Украины, стыдно сказать, ... присвоили наименование "Эдельвейс", как гитлеровской дивизии, участвовавшей в депортации евреев, казнях военнопленных, в карательных операциях против партизан Югославии, Италии, Чехословакии и Греции" эти строки из выступления российского президента обнародовало пропагандистское медиа РФ Газета.ru .

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При этом в РФ "Эдельвейсом" ранее называли отряд специального назначения МВД РФ "Авангард", ведущий "борьбу с терроризмом".

Силовики этого правоохранительного формирования принимали участие в подавлении митингов в РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль страдает от нехватки ресурса для активного наступления . Без еще одной общей или какой-либо частичной мобилизации у Кремля нет ресурса для наступления на фронте в Украине. Такое мнение в телеэфире высказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь. Он отметил, что ситуация на фронте не меняется уже несколько недель. Эксперт добавил, что на фоне отсутствия даже минимальных успехов на поле боя также разгорается конфликт между наступающими силами — самой российской оккупационной армией и ППК "Вагнер". В частности, есть проблемы с обеспечением "вагнеровцев" и боеприпасами, и личным составом.