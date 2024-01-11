Путин оправдывается за дефицит яиц в России улучшением жизни россиян

В России за несколько месяцев росла цена на яйца, а в период новогодних и рождественских праздников произошел дефицит товара. Впоследствии подобная ситуация возникла и с курятиной. Президент России Владимир Путин объяснил такое явление увеличением доходов россиян.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ходе встречи с предпринимателями в Хабаровске Путин попытался объяснить причины, почему у России возникли проблемы с дефицитом яиц и курятины.

"С яйцом у нас видите, что получилось? Вовремя не сориентировались просто. Объемы производства у нас не уменьшились. Потребление увеличилось в связи с реальными доходами населения. Начали покупать яйца и мясо курицы. Не подумали, чтобы вовремя открыть импорт. Бум – и цены улетели", — сказал Путин.

Ранее в Минсельхозе РФ была озвучена другая причина дефицита яиц. В российском министерстве объяснили это несколькими вспышками птичьего гриппа и сезонными колебаниями.

Несмотря на это, Moscow Times называет главную причину дефицита яиц и курятины в России тем, что Путин делает сдвиг экономики в сторону увеличения расходов на ВПК и армию, что начинает влиять на россиян. Кроме того, издание указывает на то, что проблемы существуют не только с яйцами и курятиной, но и с лекарствами и другими товарами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России из-за отсутствия воды растапливают снег, который используют для мытья детей. Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах РФ возникли проблемы с отоплением.

Также "Комментарии" писали о польском деликатесе, который назвали худшим мясным продуктом мира. Его любят украинцы, особенно в зимние праздники.



