Кремлевский диктатор Владимир Путин на коллегии МВД заявил, что важно установить все звенья цепочки теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

Владимир Путин

По его словам, сейчас якобы идет расследование теракта. При этом кремлевский диктатор утверждает, что Россия "доберется до заказчиков". Он заявил, что якобы в преступной среди нет надежной агентуры, и за деньги они сделают все.

"Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния" , — заявил кремлевский диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошел теракт, с большим количеством погибших и пострадавших. Ответственность за него взяли радикальные исламисты. Впрочем, в стране-агрессоре все же решили сделать виновной во всем Украину, чтобы иметь возможность усилить мобилизацию и отправлять больше россиян на фронт. Кроме того, таким нехитрым образом страна-агрессор хочет оправдать свои злодеяния, которые она творит в Украине.

Таким образом, в Совбезе РФ и ФСБ заявили о том, что Украина напрямую причастна к теракту в "Крокус Сити Холле". В ФСБ по итогам "допроса" подозреваемых в теракте даже обнародовали некую версию о том, что террористы после преступления собирались ехать в Киев за деньгами. Российские правоохранители даже проверяют версию о причастности украинских спецслужб к "финансированию терроризма".

При этом, как это странно не звучит, большинство россиян верят в то, что теракт в "Крокусе" организовала Украина. Более того, почти подавляющее большинство россиян считают, что Путин в этом вопросе является "надежным источником информации".



