Путин ошеломил новым заявлением: понравится ли россиянам жесткое решение Кремля

В России увеличивается количество ограничений и запретов – россияне уже остаются без популярного мессенджера Telegram, отключают мобильный интернет. Теперь российские власти будут решать, что будут смотреть россияне.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что российский лидер Владимир Путин поручил ограничить доступ иностранных фильмов к прокату в РФ. Часть из них назвал "тупыми и ненужными" и "вредящими зрителю".

Это заявление Путина, как сообщают аналитики Центра, активно подхватили российские пропагандистские СМИ и страницы в соцсетях. Такая "дерзкая и жесткая" риторика очень нравится россиянам и воспринимается как проявление силы и "заботы о национальных интересах", отмечают в Центре.

"Однако подобные инициативы вместе со стилем их подачи как ничто другое характеризуют реальную суть нынешней политической системы в России. Когда президент определяет, какое кино граждане имеют право смотреть, это не культурная политика, это тоталитаризм", — говорится в сообщении.

Кино в России, по словам аналитиков, становится уже не сферой культуры или развлечений, а идеологической обработки.

"Ограничение иностранного контента сопровождается продвижением "правильных" лент, которые соответствуют государственному нарративу. А заявления о защите зрителя лишь маскируют расширение цензуры и усиление контроля над общественным сознанием", — подытожили в Центре.

