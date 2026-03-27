Путін приголомшив новою заявою: чи сподобається росіянам жорстке рішення Кремля

Кречмаровская Наталия
В Росії збільшується кількість обмежень та заборон — росіяни вже залишаються без популярного месенджера Telegram, відключають мобільний інтернет. Тепер російська влада вирішуватиме, що дивитимуться росіяни.
Володимир Путін.
У Центрі протидії дезінформації розповіли, що російський лідер Володимир Путін доручив обмежити доступ іноземних фільмів до прокату в РФ. Частину з них назвав “тупими і непотрібними” та такими, що “шкодять глядачу”.
Цю заяву Путіна, як повідомляють аналітики Центру, активно підхопили російські пропагандистські медіа та сторінки у соцмережах. Така “зухвала і жорстка” риторика дуже подобається росіянам і сприймається як прояв сили та “турботи про національні інтереси”, зазначають в Центрі.
Кіно в Росії, за словами аналітиків, стає вже не сферою культури чи розваг, а ідеологічної обробки.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада Росії намагається ввести повну “цифрову залізну завісу”. Нові рішення влади обурюють навіть лояльних до Кремля медіа — порівнюють зі “сталінщиною”.