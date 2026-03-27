Путін приголомшив новою заявою: чи сподобається росіянам жорстке рішення Кремля

В Росії збільшується кількість обмежень та заборон — росіяни вже залишаються без популярного месенджера Telegram, відключають мобільний інтернет. Тепер російська влада вирішуватиме, що дивитимуться росіяни.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що російський лідер Володимир Путін доручив обмежити доступ іноземних фільмів до прокату в РФ. Частину з них назвав “тупими і непотрібними” та такими, що “шкодять глядачу”.

Цю заяву Путіна, як повідомляють аналітики Центру, активно підхопили російські пропагандистські медіа та сторінки у соцмережах. Така “зухвала і жорстка” риторика дуже подобається росіянам і сприймається як прояв сили та “турботи про національні інтереси”, зазначають в Центрі.

“Однак подібні ініціативи разом зі стилем їхньої подачі як ніщо інше характеризують реальну суть нинішньої політичної системи в Росії. Коли президент визначає, яке кіно громадяни мають право дивитися, це не культурна політика, це — тоталітаризм”, — йдеться у повідомленні.

Кіно в Росії, за словами аналітиків, стає вже не сферою культури чи розваг, а ідеологічної обробки.

“Обмеження іноземного контенту супроводжується просуванням “правильних” стрічок, які відповідають державному наративу. А заяви про “захист глядача” лише маскують розширення цензури та посилення контролю над суспільною свідомістю”, — підсумували в Центрі.

