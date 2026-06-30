Путин отказался от прежней версии: что теперь Кремль говорит о переговорах с Трампом по Украине

Российский диктатор Владимир Путин впервые публично признал, что встреча с президентом США Дональдом Трампом, состоявшаяся в прошлом году в Анкоридже, не привела к заключению каких-либо официальных договоренностей относительно войны против Украины. Такое заявление стало заметным изменением прежней риторики российских властей, которые ранее неоднократно намекали на существование определенных политических договоренностей.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Выступая перед журналистами, Путин заявил, что никаких подписанных документов по итогам саммита не появилось. По его словам, во время переговоров стороны лишь обсуждали различные варианты возможного урегулирования конфликта, однако эти идеи так и не были оформлены в виде официальных соглашений.

Заявление главы Кремля прозвучало вскоре после слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который утверждал, что именно США якобы отказались выполнять достигнутые на Аляске договоренности. В Вашингтоне подобные заявления отвергли. Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что, если бы подобное соглашение действительно существовало, война уже завершилась бы. Кроме того, он отметил, что Москва продолжает настаивать на своих территориальных требованиях, что исключает возможность быстрого политического компромисса.

Как обращает внимание The Washington Post, изменение позиции Кремля происходит на фоне ухудшения общей ситуации для России. Несмотря на сохранение значительных военных ресурсов, российское наступление утратило прежние темпы, тогда как Украина расширяет применение дальнобойных беспилотников, регулярно нанося удары по военной инфраструктуре и логистическим объектам РФ.

Одновременно российские эксперты все чаще говорят о растущем экономическом давлении, проблемах с комплектованием армии и увеличении внутренних издержек войны. На этом фоне признание отсутствия каких-либо договоренностей в Анкоридже может свидетельствовать о пересмотре Кремлем собственной дипломатической стратегии и попытке скорректировать прежние публичные заявления.

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