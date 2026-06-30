Путін відмовився від колишньої версії: що тепер Кремль говорить про переговори з Трампом щодо України

Російський диктатор Володимир Путін вперше публічно визнав, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом, що відбулася минулого року в Анкориджі, не привела до укладання будь-яких офіційних домовленостей щодо війни проти України. Така заява стала помітною зміною колишньої риторики російської влади, яка раніше неодноразово натякала на існування певних політичних домовленостей.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Виступаючи перед журналістами, Путін заявив, що жодних підписаних документів за підсумками саміту не з'явилося. За його словами, під час переговорів сторони лише обговорювали різні варіанти можливого врегулювання конфлікту, проте ці ідеї так і не були оформлені офіційними угодами.

Заява глави Кремля пролунала невдовзі після слів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який стверджував, що саме США нібито відмовилися виконувати досягнуті на Алясці домовленості. У Вашингтоні такі заяви відкинули. Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що, якби подібна угода справді існувала, війна вже завершилася б. Крім того, він зазначив, що Москва продовжує наполягати на своїх територіальних вимогах, що унеможливлює швидкий політичний компроміс.

Як звертає увагу The Washington Post, зміна позиції Кремля відбувається на тлі погіршення загальної ситуації для Росії. Незважаючи на збереження значних військових ресурсів, російський наступ втратив колишні темпи, тоді як Україна розширює застосування далекобійних безпілотників, регулярно завдаючи ударів по військовій інфраструктурі та логістичним об'єктам РФ.

Одночасно російські експерти все частіше говорять про економічний тиск, що зростає, проблеми з комплектуванням армії і збільшення внутрішніх витрат війни. На цьому тлі визнання відсутності будь-яких домовленостей в Анкориджі може свідчити про перегляд Кремлем власної дипломатичної стратегії та спробу скоригувати колишні публічні заяви.

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