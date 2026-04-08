logo

BTC/USD

71509

ETH/USD

2244.43

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин открывает новый фронт: куда тихо заходит Россия
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин открывает новый фронт: куда тихо заходит Россия

Оружие, ресурсы и контроль над нефтяными маршрутами: Кремль использует момент, пока внимание мира приковано к Ближнему Востоку

8 апреля 2026, 12:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия активизирует непубличное сближение с военным руководством Мадагаскара, пытаясь укрепиться в одном из ключевых регионов Африки. По данным Bloomberg, политические изменения в островном государстве открыли Кремлю новое окно возможностей для расширения влияния.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

После государственного переворота в октябре новый лидер страны, полковник Михаил Рандрианирин, публично поблагодарил Владимира Путина за военную и гуманитарную помощь. Речь идет о поставках боевых вертолетов, грузовой техники и продовольствия.

Несмотря на то, что это событие почти не привлекло внимания международного сообщества, аналитики считают его частью более широкой стратегии Москвы. Россия стремится использовать глобальную нестабильность для расширения своего присутствия в стратегически важных точках.

Мадагаскар имеет значительные залежи критически важных ресурсов. Страна входит в число ведущих производителей кобальта и графита – ключевых материалов для современной энергетики и производства батарей. Также остров владеет значительными запасами редкоземельных элементов.

Особое внимание привлекает география: порт Тоамасина расположен вблизи одного из главных маршрутов транспортировки нефти в Индийском океане. Через этот регион проходит большая часть мировых энергетических потоков. Кроме того, на севере острова находится заброшенная военно-морская база, потенциально может быть восстановлена.

Эксперты отмечают, что Москва действует в подходящий момент, когда внимание США и союзников сосредоточено на конфликтах на Ближнем Востоке. На этом фоне Россия пытается укрепить позицию в Африке и получить дополнительные рычаги влияния на глобальные рынки и логистику.

Читайте на портале "Комментарии" — в России могут резко усилить условия труда для миллионов граждан – после встречи с диктатором Владимир Путин представители крупного бизнеса начали продвигать идею фактической "трудовой мобилизации". Об этом сообщает Служба внешней разведки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-08/putin-is-cozying-up-to-madagascar-s-military-leader-as-trump-gets-hostile
Теги:

Новости

Все новости