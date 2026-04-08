Путин открывает новый фронт: куда тихо заходит Россия

Россия активизирует непубличное сближение с военным руководством Мадагаскара, пытаясь укрепиться в одном из ключевых регионов Африки. По данным Bloomberg, политические изменения в островном государстве открыли Кремлю новое окно возможностей для расширения влияния.

После государственного переворота в октябре новый лидер страны, полковник Михаил Рандрианирин, публично поблагодарил Владимира Путина за военную и гуманитарную помощь. Речь идет о поставках боевых вертолетов, грузовой техники и продовольствия.

Несмотря на то, что это событие почти не привлекло внимания международного сообщества, аналитики считают его частью более широкой стратегии Москвы. Россия стремится использовать глобальную нестабильность для расширения своего присутствия в стратегически важных точках.

Мадагаскар имеет значительные залежи критически важных ресурсов. Страна входит в число ведущих производителей кобальта и графита – ключевых материалов для современной энергетики и производства батарей. Также остров владеет значительными запасами редкоземельных элементов.

Особое внимание привлекает география: порт Тоамасина расположен вблизи одного из главных маршрутов транспортировки нефти в Индийском океане. Через этот регион проходит большая часть мировых энергетических потоков. Кроме того, на севере острова находится заброшенная военно-морская база, потенциально может быть восстановлена.

Эксперты отмечают, что Москва действует в подходящий момент, когда внимание США и союзников сосредоточено на конфликтах на Ближнем Востоке. На этом фоне Россия пытается укрепить позицию в Африке и получить дополнительные рычаги влияния на глобальные рынки и логистику.

