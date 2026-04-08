Путін відкриває новий фронт: куди тихо заходить Росія

Росія активізує непублічне зближення з військовим керівництвом Мадагаскару, намагаючись закріпитися в одному з ключових регіонів Африки. За даними Bloomberg, політичні зміни в острівній державі відкрили Кремлю нове “вікно можливостей” для розширення впливу.

Після державного перевороту у жовтні новий лідер країни, полковник Михайло Рандріаніріна, публічно подякував Володимиру Путіну за військову та гуманітарну допомогу. Йдеться про постачання бойових гелікоптерів, вантажної техніки та продовольства.

Попри те, що ця подія майже не привернула уваги міжнародної спільноти, аналітики вважають її частиною ширшої стратегії Москви. Росія прагне використати глобальну нестабільність, щоб розширити свою присутність у стратегічно важливих точках.

Мадагаскар має значні поклади критично важливих ресурсів. Країна входить до числа провідних виробників кобальту та графіту – ключових матеріалів для сучасної енергетики та виробництва батарей. Також острів володіє значними запасами рідкоземельних елементів.

Окрему увагу привертає географія: порт Тоамасіна розташований поблизу одного з головних маршрутів транспортування нафти в Індійському океані. Через цей регіон проходить значна частина світових енергетичних потоків. Крім того, на півночі острова знаходиться занедбана військово-морська база, яка потенційно може бути відновлена.

Експерти зазначають, що Москва діє у вдалий момент, коли увага США та союзників зосереджена на конфліктах на Близькому Сході. На цьому тлі Росія намагається зміцнити позиції в Африці та отримати додаткові важелі впливу на глобальні ринки й логістику.

