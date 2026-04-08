logo_ukra

BTC/USD

71509

ETH/USD

2244.43

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Путін відкриває новий фронт: куди тихо заходить Росія
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін відкриває новий фронт: куди тихо заходить Росія

Зброя, ресурси і контроль над нафтовими маршрутами: Кремль використовує момент, поки увага світу прикута до Близького Сходу

8 квітня 2026, 12:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія активізує непублічне зближення з військовим керівництвом Мадагаскару, намагаючись закріпитися в одному з ключових регіонів Африки. За даними Bloomberg, політичні зміни в острівній державі відкрили Кремлю нове “вікно можливостей” для розширення впливу.

Путін відкриває новий фронт: куди тихо заходить Росія

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Після державного перевороту у жовтні новий лідер країни, полковник Михайло Рандріаніріна, публічно подякував Володимиру Путіну за військову та гуманітарну допомогу. Йдеться про постачання бойових гелікоптерів, вантажної техніки та продовольства.

Попри те, що ця подія майже не привернула уваги міжнародної спільноти, аналітики вважають її частиною ширшої стратегії Москви. Росія прагне використати глобальну нестабільність, щоб розширити свою присутність у стратегічно важливих точках.

Мадагаскар має значні поклади критично важливих ресурсів. Країна входить до числа провідних виробників кобальту та графіту – ключових матеріалів для сучасної енергетики та виробництва батарей. Також острів володіє значними запасами рідкоземельних елементів.

Окрему увагу привертає географія: порт Тоамасіна розташований поблизу одного з головних маршрутів транспортування нафти в Індійському океані. Через цей регіон проходить значна частина світових енергетичних потоків. Крім того, на півночі острова знаходиться занедбана військово-морська база, яка потенційно може бути відновлена.

Експерти зазначають, що Москва діє у вдалий момент, коли увага США та союзників зосереджена на конфліктах на Близькому Сході. На цьому тлі Росія намагається зміцнити позиції в Африці та отримати додаткові важелі впливу на глобальні ринки й логістику.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Росії можуть різко посилити умови праці для мільйонів громадян – після зустрічі з диктатором Володимир Путін представники великого бізнесу почали просувати ідею фактичної "трудової мобілізації". Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-08/putin-is-cozying-up-to-madagascar-s-military-leader-as-trump-gets-hostile
Теги:

Новини

Всі новини