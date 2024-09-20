Путин отменяет поездку в Эрдоган: Анкара отказала РФ в важном соглашении

Турция не планирует обсуждать с Россией возобновление работы российской платежной системы "Мир". Об этом сообщает The Moscow Times . Турецкие государственные банки пока не получили никаких указаний по решению проблем с банковскими переводами между двумя странами.

Эрдоган и Путин (фото из открытых источников)

Из-за угрозы вторичных санкций пять турецких банков решили прекратить принимать карты "Мир". Начиная с января 2024 года все больше турецких банков отказываются от сотрудничества с российскими платежами. Попытки российских властей договориться с Турцией оказались безуспешными. К осени почти все банки Турции перестали обслуживать операции, связанные с Россией и Белоруссией.

По данным ТАСС, турецкие банки пытаются оградить себя от возможных санкций и ограничений. Единственным банком, продолжающим обслуживать российско-турецкую торговлю, остается Emlak Katılım. Он проводит сделки в лирах и рублях, однако большинство банков сразу блокируют транзакции в долларах и евро.

Напряженность между Москвой и Анкарой выросла настолько, что президент России Владимир Путин упразднил запланированный на середину февраля визит в Турцию. Эта поездка могла стать его первым визитом в страну НАТО с начала войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне ноют, что Турция серьезно подставила РФ. Чтобы избежать санкций за сотрудничество с Россией и Беларусью, все турецкие банки, за исключением Emlak Katılım, прекратили проведение сделок с этими странами. Как сообщают российские СМИ, турецкие банки с западными инвестициями уже прекратили обслуживание сделок, связанных с Россией.



