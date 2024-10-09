Путин отметил Лукашенко самой высокой государственной наградой в РФ: за что такая щедрость

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко получил высшую государственную награду России — орден святого апостола Андрея Первозванного. Награду ему вручил российский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Лукашенко и Путин (фото из открытых источников)

Путин отметил "выдающийся вклад" Лукашенко в развитие российско-белорусских отношений и выразил благодарность за его поддержку.

"Награждение вас орденом Андрея Первозванного отражает благодарность России за ваш выдающийся вклад в развитие российско-белорусских отношений", — сказал Путин Лукашенко.



Эта награда является самым высоким орденом Российской Федерации, и ее вручают за особые заслуги в укреплении государственности, развитии дружеских отношений и поддержке мира. Лукашенко известен своей лояльностью к Кремлю, поддержкой российской агрессии против Украины и предоставлением территории Беларуси для военных операций РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко отреагировал на предложение нардепа зайти в Белоруссию. Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на предложения нардепа Олега Дунды пойти наступлением на Беларусь.

Как заявил Лукашенко, вооруженный конфликт Украины с Беларусью якобы приведет киевские власти "к краху". При этом он заявил, что якобы "никто из серьезных людей даже на уровне президента Зеленского не думает о том, что нужно зайти в Беларусь". Подобные действия, если они случатся, уверен Лукашенко, "приведут к краху вообще в военном отношении киевские власти". В то же время разговоры о необходимости вторжения в Беларусь Лукашенко назвал "обычным вяканием ни за что не отвечающих людей".

