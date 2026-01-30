Путин отправляет Дмитриева в Майами: с кем будет говорить посланник диктатора РФ

По информации источников западных СМИ, в субботу специальный представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев вылетит в Соединенные Штаты.

Кирилл Дмитриев улетает в США. Фото: из открытых источников

Ожидается, что в Майами он проведет ряд встреч с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

Источники агентства рассказали, что эти встречи будут носить рабочий характер, однако детальную повестку дня не раскрывают.

Издание отмечает, что поездка представителя России в США привлекла внимание из-за того, что не было публично объявленных дипломатических контактов между странами на высоком уровне.

Известно, что Дмитриев считается одним из главных переговорщиков Кремля в сфере инвестиций и экономики. Москва его также часто вовлекает в различные непубличные каналы коммуникации с Западом.

