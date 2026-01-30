За інформацією джерел західних ЗМІ, у суботу спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв вилетить до Сполучених Штатів.

Кирило Дмитрієв летить у США. Фото: з відкритих джерел

Очікується, що в Маямі він проведе низку зустрічей із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це пише Reuters.

Джерела агентства розповіли, що ці зустрічі матимуть робочий характер, однак детальний порядок денний не розкривають.

Видання зазначає, що поїздка представника Росії до США привернула увагу через та, що не було публічно оголошених дипломатичних контактів між країнами на високому рівні.

Відомо, що Дмитрієва вважають один із головних переговорників Кремля у сфері інвестицій та економіки. Москва його також часто залучає до різних непублічних каналів комунікації із Заходом.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову заявив, що Україна та РФ мають "хороші шанси" досягти мирної угоди. Глава Білого дому вважає, що зробити це можуть навіть без присутності його посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Про це Трамп сказав під час спілкування із журналістами. Американський президент також озвучив нові цифри втрат у війні РФ проти України. За його словами, з обох боків уже загинули сотні тисяч солдатів.

Як раніше писало видання "Коментарі", на Україну чинять дедалі відчутніший зовнішній тиск із вимогою скоригувати свої стратегічні цілі, що фактично зводиться до очікувань територіальних поступок. Про це заявив американський дипломат, колишній директор у справах Європи та Євразії в Раді національної безпеки США Метью Брайза.