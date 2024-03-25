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Путин отреагировал на бои российских повстанцев, которые не прекращаются

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал действия российских повстанцев. По его словам, за ними стоят украинские власти, которые хотят посеять панику среди местного населения

сегодня, 20:56
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал атаки повстанцев на российские регионы. По его мнению, они связаны с "отсутствием успеха" Киева по стабилизации фронта. По его словам, в эту логику вписываются и акции устрашения, подобные теракту в Подмосковье.

Путин отреагировал на бои российских повстанцев, которые не прекращаются

Владимир Путин

Кремлевский диктатор утверждает, что якобы российские Вооруженные силы "удерживают инициативу" по всей линии боевого соприкосновения, а все предпринимаемые противником меры по стабилизации фронта успеха не приносят.

"Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе используя системы залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову"
, — заявил кремлевский диктатор.

Более того он заявил, что в этот ряд "вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве".

Путин заявил, что главной целью таких действий является попытка посеять среди россиян панику, а украинскому обществ доказать, что еще не все потеряно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские повстанцы обратились к властям и призвали их продолжить эвакуацию мирных граждан из Белгородской и Курской областей. Также они заявили, что РФ использует гражданских – как живой щит. Повстанцы призвали российских военных, если они хотят воевать, вести себя, как мужчины.

Также российские повстанцы рассказали, что армия РФ ровняет с землей собственные населенные пункты, используя КАБы. Таким образом, российские военные хотят помешать продвижению повстанцев вглубь территорий.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/952428
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