Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал атаки повстанцев на российские регионы. По его мнению, они связаны с "отсутствием успеха" Киева по стабилизации фронта. По его словам, в эту логику вписываются и акции устрашения, подобные теракту в Подмосковье.

Владимир Путин

Кремлевский диктатор утверждает, что якобы российские Вооруженные силы "удерживают инициативу" по всей линии боевого соприкосновения, а все предпринимаемые противником меры по стабилизации фронта успеха не приносят.

"Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе используя системы залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову" , — заявил кремлевский диктатор.

Более того он заявил, что в этот ряд "вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве".

Путин заявил, что главной целью таких действий является попытка посеять среди россиян панику, а украинскому обществ доказать, что еще не все потеряно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские повстанцы обратились к властям и призвали их продолжить эвакуацию мирных граждан из Белгородской и Курской областей. Также они заявили, что РФ использует гражданских – как живой щит. Повстанцы призвали российских военных, если они хотят воевать, вести себя, как мужчины.

Также российские повстанцы рассказали, что армия РФ ровняет с землей собственные населенные пункты, используя КАБы. Таким образом, российские военные хотят помешать продвижению повстанцев вглубь территорий.



