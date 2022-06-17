Путин отреагировал на информацию о своей смерти: подробности

Стала известна реакция президента Российской Федерации Владимира Путина на слухи о якобы его смерти. Отвечая на это, Путин привел цитату писателя из США Марка Твена. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на комментарий российского президента.

Путин отреагировал на слухи о своей смерти (фото из открытых источников)

"Не получилось. Как говорил Марк Твен: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". То же и по блицкригу, что касается России", — ответил своим политическим противникам глава России.

Что означает эта цитата?

Важно, что эту известную фразу американский писатель использовал при своей жизни более 120 лет назад, переписываясь с представителями газеты New York Journal.

Когда в 1897 году Марк Твен остановился в Лондоне, находясь в кругосветном туре, недруги распустили известия о якобы тяжелом недуге этого американского писателя. Именно по этой причине издание поручило журналисту пообщаться с публицистом. Тогда так Твен отверг все слухи о собственной смерти, написав письмо, которое потом опубликовало издание.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что разозлило Путина на экономическом форуме в Петербурге. В пятницу, 17 июня, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, российский президент Владимир Путин сделал ряд громких заявлений. В частности, однополярный мир (с доминированием США) перестал существовать, что "как раньше" уже не будет, что западные санкции не работают. Он также подчеркнул, что все задачи так называемой специальной военной операции (в сущности войны России против Украины) будут выполнены. Политический эксперт Александр Антонюк признался, что сегодняшнее выступление Путина напомнило ему учредительный съезд маргинальной партии.

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