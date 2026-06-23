Путин отреагировал на сигнал из Киева: что в Кремле заявили об условиях для переговоров

Российский диктатор Владимир Путин сделал новое заявление о перспективах переговорного процесса с Украиной, фактически дав понять, что Москва не видит оснований для начала полноценного политического диалога.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Выступая 23 июня, глава Кремля прокомментировал письмо президента Украины Владимира Зеленского, вокруг которого в последние дни возникли многочисленные обсуждения. По словам Путина, полученный документ не создает предпосылок для переговоров между сторонами.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о возможных дипломатических инициативах по завершению войны. Ранее различные международные посредники и представители отдельных государств неоднократно заявляли о необходимости поиска путей для возобновления прямых контактов между Киевом и Москвой.

Однако нынешняя позиция Кремля свидетельствует о том, что российское руководство не рассматривает поступившее обращение как достаточную основу для изменения своей линии. Путин не уточнил, какие именно условия Москва считает необходимыми для начала нового раунда переговоров, но подчеркнул, что содержание письма не дает оснований говорить о реальном продвижении в этом направлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — если раньше официальная Москва напрочь отбрасывала прямой диалог с ЕС, то теперь, видимо, кардинально пересмотрела свою позицию. Россия готова к диалогу с Европейским союзом. Об этом 23 июня заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Кроме того, Юрий Ушаков заявил, что Европейский Союз ранее пытался установить контакт с Россией. По его словам, со стороны Брюсселя предпринимались соответствующие попытки.



