Путін відреагував на сигнал із Києва: що у Кремлі заявили про умови для переговорів

Російський диктатор Володимир Путін зробив нову заяву про перспективи переговорного процесу з Україною, фактично давши зрозуміти, що Москва не бачить підстав для започаткування повноцінного політичного діалогу.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Виступаючи 23 червня, глава Кремля прокоментував листа президента України Володимира Зеленського, навколо якого в останні дні виникли численні обговорення. За словами Путіна, отриманий документ не створює передумов для переговорів між сторонами.

Заява прозвучала на тлі дискусій про можливі дипломатичні ініціативи після завершення війни. Раніше різні міжнародні посередники та представники окремих держав неодноразово заявляли про необхідність пошуку шляхів для поновлення прямих контактів між Києвом та Москвою.

Однак нинішня позиція Кремля свідчить про те, що російське керівництво не розглядає звернення, що надійшло, як достатню основу для зміни своєї лінії. Путін не уточнив, які саме умови Москва вважає за необхідне для початку нового раунду переговорів, але підкреслив, що зміст листа не дає підстав говорити про реальний поступ у цьому напрямку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — якщо раніше офіційна Москва геть-чисто відкидала прямий діалог з ЄС, то тепер, мабуть, кардинально переглянула свою позицію. Росія готова до діалогу із Європейським союзом. Про це 23 червня заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Крім того, Юрій Ушаков заявив, що Європейський Союз раніше намагався налагодити контакт з Росією. За його словами, з боку Брюсселя робилися відповідні спроби.



