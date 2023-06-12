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Путин отреагировал на смерть своего итальянского друга Берлускони

Берлускони заявил, что если бы Президент Украины Зеленский прекратил "атаковать" два региона на Донбассе, то Россия не напала бы на Украину вообще

сегодня, 18:33
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Автор:

Лиля Воробьева

Российский президент Владимир Путин прокомментировал смерть бывшего итальянского премьера и политика Сильвио Берлускони, скончавшегося 12 июня. По его словам, он являлся инициатором развития отношений России, НАТО и Европейского союза. Его слова цитируют российские СМИ.

Путин отреагировал на смерть своего итальянского друга Берлускони

Берлускони и Путин (фото из открытых источников)

Путин сказал, что экс-премьер Италии был большим другом русского народа и всегда говорил то, что думает. Берлускони был политиком мирового масштаба, таких людей на международной арене сейчас немного, отметил российский лидер.


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"Это большая потеря не только для Италии, но и для мировой политики", — сказал глава Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на 87 году жизни скончался Сильвио Берлускони. В начале апреля у политика диагностировали лейкемию. Берлускони проходил курс химиотерапии. Его состояние медики миланской клиники "Сан-Рафаэле", куда его госпитализировали весной, оценили как стабильное. И уже через месяц бывшего премьер-министра Италии выписали из госпиталя. Однако в июне ему снова ухудшилось, и Берлускони снова госпитализировали. Миллиардера не стало на 87 году жизни. Он скончался в больнице.

Берлускони тесно дружил с Путиным. В 2022 году он заявил, что хочет помочь урегулировать войну в Украине, которую начал глава Кремля Путин. Он заявил, что вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой готов стать посредником в переговорах с РФ. Берлускони говорил, что введенные Западом антироссийские санкции вовсе не влияют на экономику РФ и Москву. По его мнению, пока нет "никаких экономических потерь для Путина". Кроме того, Берлускони сожалеет и разочарован, что РФ "укрепляет коммунистический тоталитаризм Китая" вместо сближения с ЕС.



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Источник: https://t.me/zvezdanews/121156
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