Путин отреагировал на смерть своего итальянского друга Берлускони

Российский президент Владимир Путин прокомментировал смерть бывшего итальянского премьера и политика Сильвио Берлускони, скончавшегося 12 июня. По его словам, он являлся инициатором развития отношений России, НАТО и Европейского союза. Его слова цитируют российские СМИ.

Берлускони и Путин (фото из открытых источников)

Путин сказал, что экс-премьер Италии был большим другом русского народа и всегда говорил то, что думает. Берлускони был политиком мирового масштаба, таких людей на международной арене сейчас немного, отметил российский лидер.



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"Это большая потеря не только для Италии, но и для мировой политики", — сказал глава Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на 87 году жизни скончался Сильвио Берлускони. В начале апреля у политика диагностировали лейкемию. Берлускони проходил курс химиотерапии. Его состояние медики миланской клиники "Сан-Рафаэле", куда его госпитализировали весной, оценили как стабильное. И уже через месяц бывшего премьер-министра Италии выписали из госпиталя. Однако в июне ему снова ухудшилось, и Берлускони снова госпитализировали. Миллиардера не стало на 87 году жизни. Он скончался в больнице.

Берлускони тесно дружил с Путиным. В 2022 году он заявил, что хочет помочь урегулировать войну в Украине, которую начал глава Кремля Путин. Он заявил, что вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой готов стать посредником в переговорах с РФ. Берлускони говорил, что введенные Западом антироссийские санкции вовсе не влияют на экономику РФ и Москву. По его мнению, пока нет "никаких экономических потерь для Путина". Кроме того, Берлускони сожалеет и разочарован, что РФ "укрепляет коммунистический тоталитаризм Китая" вместо сближения с ЕС.