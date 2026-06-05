Путин отстранил Европу от переговоров: Кремль выдвинул новое условие для мира

Российский диктатор Владимир Путин фактически отверг возможность участия европейских государств в качестве посредников на будущих переговорах по завершению войны против Украины. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с иностранными журналистами в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По мнению главы Кремля, страны Европейского Союза не могут претендовать на роль нейтральной стороны, поскольку оказывают Украине военную поддержку и поставляют вооружение. Путин подчеркнул, что посредник должен сохранять беспристрастность, тогда как европейские государства уже сделали свой выбор.

Вместо участия в переговорном процессе российский президент предложил ЕС сосредоточиться на другом направлении – убеждать Киев идти на компромиссы. Именно такую роль, по мнению Путина, Европа должна играть в вопросе урегулирования войны.

Кроме того, российский лидер вновь вспомнил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, которого ранее неоднократно называли одним из наиболее близких к Кремлю западных политиков. Путин заявил, что рассматривает его не как своего союзника, а как опытного немецкого государственного деятеля.

Заявление Кремля прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о возможном возобновлении прямого диалога между Москвой и Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский практически сразу отреагировал на слова Путина, призвав его к личной встрече.

Украинский лидер предложил перейти от публичных заявлений к конкретным действиям и определить дату переговоров. При этом Зеленский настаивает, что за столом должны присутствовать не только представители Украины и России, но также США и европейские партнеры.

Таким образом, позиции сторон по формату потенциальных переговоров остаются диаметрально противоположными. Если Киев выступает за широкое международное посредничество, то Москва пытается ограничить круг участников и фактически исключить из него Европейский Союз.

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