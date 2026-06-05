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Путін усунув Європу від переговорів: Кремль висунув нову умову для миру

Російський лідер заявив, що ЄС втратив право на посередництво, а Зеленський у відповідь зажадав особистої зустрічі

5 червня 2026, 07:34
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Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін фактично відкинув можливість участі європейських держав як посередників на майбутніх переговорах щодо завершення війни проти України. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі із іноземними журналістами у Санкт-Петербурзі.

Путін усунув Європу від переговорів: Кремль висунув нову умову для миру

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

На думку глави Кремля, країни Європейського Союзу не можуть претендувати на роль нейтральної сторони, оскільки надають Україні військову підтримку та постачають озброєння. Путін наголосив, що посередник має зберігати неупередженість, тоді як європейські держави вже зробили свій вибір.

Замість участі у переговорному процесі російський президент запропонував ЄС зосередитись на іншому напрямку – переконувати Київ іти на компроміси. Саме таку роль, на думку Путіна, Європа має відігравати у питанні врегулювання війни.

Крім того, російський лідер знову згадав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, якого раніше неодноразово називали одним із найближчих до Кремля західних політиків. Путін заявив, що розглядає його не як свого союзника, бо як досвідченого німецького державного діяча.

Заява Кремля прозвучала на тлі дискусій про можливе відновлення прямого діалогу між Москвою та Києвом. Президент України Володимир Зеленський практично одразу відреагував на слова Путіна, закликавши його до особистої зустрічі.

Український лідер запропонував перейти від публічних заяв до конкретних дій та визначити дату переговорів. При цьому Зеленський наполягає, що за столом мають бути присутні не лише представники України та Росії, а також США та європейські партнери.

Таким чином, позиції сторін щодо формату потенційних переговорів залишаються діаметрально протилежними. Якщо Київ виступає за широке міжнародне посередництво, Москва намагається обмежити коло учасників і фактично виключити з нього Європейський Союз.

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Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-04/putin-rebuffs-europe-on-ukraine-talks-says-he-wants-trump-deal
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