Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы не чувствует себя "вершителем судеб". Как передает портал "Комментарии", в интервью российскому пропагандистскому информагенству "РИА-Новости" диктатор заявил, что "работает в интересах России и народа", а не вершит судьбы, отправляя сотни тысяч своих военных на войну.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа. Но так, чтобы я чувствовал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет", — заявил Владимир Путин.

Между тем, в Кремле всерьез обеспокоены недавним прорывом российской границы российскими добровольцами. Утром 12 марта легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон пересекли украино-российскую границу и начали активные боевые действия на территории Российской Федерации. В Главном управлении разведки Минобороны Украины уверяют, что эти силы действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан РФ. О чем говорит этот рейд и к чему может привести? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — на этой неделе в РФ и на временно оккупированных ей территориях состоятся президентские выборы, которые сами россияне считают фарсом. Фактически речь идет о шестом переизбрании Владимира Путина, который не скрывает желания уничтожить Украину как государство и ослабить, либо развалить НАТО. Именно такую "национальную идею" он, похоже, "продал" россиянам, намереваясь оставаться бессрочным президентом. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ситуацию внутри РФ накануне перевыборов Путина, а также спрогнозировали, станут ли они для диктатора и его режима – последними.

Также издание "Комментарии" сообщало – время играет в пользу Путина: в разведке США озвучили тревожный прогноз.



