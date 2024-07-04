Путин ответил, как относится к "мирным предложениям" Трампа по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что всерьез относится к намерению кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить войну в Украине, хотя не знаком с его конкретными предложениями. Во время пресс-конференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане Путин отметил, что "не знаком с его возможными предложениями о том, как он собирается это сделать".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"То, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну в Украине, мы к этому относимся совершенно серьезно", – сказал Путин.

Он добавил: "И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это откровенно. И мы это поддерживаем".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, действительно ли Трамп может поставить Украине ультиматум . Экс-глава Белого дома и возможный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов отдать часть территории Украины российскому диктатору Владимиру Путину в обмен на то, что Кремль согласится быстро завершить войну. Такой материал издало "Politico". В очередной раз пришлось реагировать даже президенту Зеленскому, который призвал Трампа показать сегодня его план окончания войны.

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что такой подход не только угрожает интересам Украины, но и может иметь далеко идущие последствия как на национальном, так и на международном уровнях.

Он подчеркнул, что украинское общество и политическое руководство решительно выступают за сохранение территориальной целостности и любая попытка передать часть территории врагу может привести к политической нестабильности.

