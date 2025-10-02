Путин ответил Трампу на слова о «бумажном тигре»

Рубрики
Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром". Об этом он заявил во время выступления на Валдае
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Путин заверил, что Россия якобы не является "бумажным тигром". Он также обратился к НАТО с вызовом, призвав проверить это на практике.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что речник Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром" и отметил, что экономика страны находится в "ужасном состоянии". В ответ представитель Путина попытался возразить американскому лидеру и назвал Россию "медведем".
Спикер Кремля добавил, что, несмотря на санкции и "определенные точки напряжения", Россия якобы сохраняет макроэкономическую устойчивость, несмотря на войну против Украины. Слова Трампа прозвучали 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Американский лидер охарактеризовал действия России в Украине как бесцельные и подчеркнул, что экономика страны находится в тяжелом состоянии.