Путин ответил Трампу на слова о «бумажном тигре»
Путин ответил Трампу на слова о «бумажном тигре»

Путин, предложив НАТО разобраться с Москвой

2 октября 2025, 21:16
Автор:
Лиля Воробьева

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром". Об этом он заявил во время выступления на Валдае

Путин ответил Трампу на слова о «бумажном тигре»

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин заверил, что Россия якобы не является "бумажным тигром". Он также обратился к НАТО с вызовом, призвав проверить это на практике.

"Если Россия – бумажный тигр, то что тогда НАТО? Идите и попытайтесь разобраться с бумажным тигром", – заявил российский диктатор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что речник Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром" и отметил, что экономика страны находится в "ужасном состоянии". В ответ представитель Путина попытался возразить американскому лидеру и назвал Россию "медведем".

"Россия никак не тигр, Россия все же больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Россия – настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет", — сказал Песков.

Спикер Кремля добавил, что, несмотря на санкции и "определенные точки напряжения", Россия якобы сохраняет макроэкономическую устойчивость, несмотря на войну против Украины. Слова Трампа прозвучали 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Американский лидер охарактеризовал действия России в Украине как бесцельные и подчеркнул, что экономика страны находится в тяжелом состоянии.

"Россия бесцельно воюет уже три с половиной года, в войне, которую настоящая военная сила должна выиграть менее недели. Это не вызывает восторг от России. На самом деле это делает ее похожей на "бумажного тигра". У Путина и России большие экономические проблемы, и Украине пора действовать", — сказал Трамп.



