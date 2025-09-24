У Кремлі відреагували на принизливі слова Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром"

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента США Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром" і зазначив, що економіка країни перебуває у "жахливому стані". У відповідь представник Путіна спробував заперечити американському лідеру та назвав Росію "ведмедем".

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков в ефірі "Радио РБК" відповів на слова Трампа щодо його порівняння Росії з "паперовим тигром".

"Росія ніяк не тигр, Росія все ж таки більше асоціюється з ведмедем. Паперових ведмедів не буває. Росія – справжній ведмідь. Путін неодноразово та з різними емоціями описував нашого ведмедя. Тут нічого паперового немає", — сказав Пєсков.

Речник Кремля додав, що, попри санкції та "певні точки напруги", Росія нібито зберігає макроекономічну стійкість попри війну проти України.

Слова Трампа прозвучали 23 вересня на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Американський лідер охарактеризував дії Росії в Україні як безцільні та підкреслив, що економіка країни перебуває у скрутному стані.

"Росія безцільно воює вже три з половиною роки, у війні, яку справжня військова сила мала б виграти менш як тиждень. Це не викликає захват від Росії. Насправді це робить її схожою на "паперового тигра". У Путіна та Росії великі економічні проблеми, і Україні час діяти", — сказав Трамп.

Паперовий тигр – це вислів, який походить з Китаю та став широко відомим завдяки Мао Цзедуну. Він означає когось або щось, що здається могутнім і загрозливим, але насправді є слабким і безсилим.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі заявили про новий ультиматум після зустрічі Зеленського та Трампа.

Також "Коментарі" писали, що Пєсков озвучив готовність Путіна до переговорів щодо війни.