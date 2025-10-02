logo_ukra

Путін відповів Трампу на слова про «паперового тигра»
Путін відповів Трампу на слова про «паперового тигра»

Путін запропонувавши НАТО розібратися з Москвою

2 жовтня 2025, 21:16
Автор:
Лиля Воробьева

 Російський диктатор Володимир Путін відреагував на висловлювання президента США Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром". Про це він заявив під час виступу на Валдаї

Путін відповів Трампу на слова про «паперового тигра»

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Путін запевнив, що Росія нібито не є "паперовим тигром". Він також звернувся до НАТО із викликом, закликавши перевірити це на практиці.

"Якщо Росія – паперовий тигр, то що тоді НАТО? Ідіть та спробуйте розібратися із паперовим тигром", – заявив російський диктатор.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента США Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром" і зазначив, що економіка країни перебуває у "жахливому стані". У відповідь представник Путіна спробував заперечити американському лідеру та назвав Росію "ведмедем".

"Росія ніяк не тигр, Росія все ж таки більше асоціюється з ведмедем. Паперових ведмедів не буває. Росія – справжній ведмідь. Путін неодноразово та з різними емоціями описував нашого ведмедя. Тут нічого паперового немає", — сказав Пєсков.

Речник Кремля додав, що, попри санкції та "певні точки напруги", Росія нібито зберігає макроекономічну стійкість попри війну проти України. Слова Трампа прозвучали 23 вересня на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Американський лідер охарактеризував дії Росії в Україні як безцільні та підкреслив, що економіка країни перебуває у скрутному стані.

"Росія безцільно воює вже три з половиною роки, у війні, яку справжня військова сила мала б виграти менш як тиждень. Це не викликає захват від Росії. Насправді це робить її схожою на "паперового тигра". У Путіна та Росії великі економічні проблеми, і Україні час діяти", — сказав Трамп.

 



