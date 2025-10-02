Путін відповів Трампу на слова про «паперового тигра»

Рубрики
Лиля Воробьева
Російський диктатор Володимир Путін відреагував на висловлювання президента США Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром". Про це він заявив під час виступу на Валдаї
Володимир Путін (фото з відкритих джерел)
Путін запевнив, що Росія нібито не є "паперовим тигром". Він також звернувся до НАТО із викликом, закликавши перевірити це на практиці.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента США Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром" і зазначив, що економіка країни перебуває у "жахливому стані". У відповідь представник Путіна спробував заперечити американському лідеру та назвав Росію "ведмедем".
Речник Кремля додав, що, попри санкції та "певні точки напруги", Росія нібито зберігає макроекономічну стійкість попри війну проти України. Слова Трампа прозвучали 23 вересня на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Американський лідер охарактеризував дії Росії в Україні як безцільні та підкреслив, що економіка країни перебуває у скрутному стані.