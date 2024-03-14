Путин перед выборами заявил о непростом периоде и обратился к россиянам

В России 17 марта должны состоятся выборы главы России. Перед ними российский диктатор Владимир Путин обратился к россиянам и рассказал им о непростом периоде, который сейчас переживает страна-агрессор.

Владимир Путин

По его словам, перед Россией стоят сложные вызовы во всех сферах. Как подчеркнул кремлевский диктатор, чтобы отвечать на них и делать все для преодоления трудностей, нужно оставаться сплоченными, а также уверенными в себе.

Путин пообещал все сделать для того, чтобы уровень благополучия в России рос и все было так, как хочет каждый россиянин. В связи с этим он призвал жителей РФ прийти в воскресенье на избирательные участки и проголосовать не просто за своего кандидата, а за "успешное будущее" России.

При этом кремлевский диктатор заявил, что только россияне определяют судьбу страны.

И это при том, что ни у кого нет сомнения о том, что в реальности выборы в России – это просто формальность, победу на них просто нарисуют Путину. В частности, об этом заявляла и вдова оппозиционера Алексея Навального. В связи с этим она призвала россиян принять участие в мирном протесте "Полдень против Путина". Суть акции в том, чтобы в полдень прийти на избирательные участки и таким образом выразить свой протест против главы Кремля. Также Навальная призвала россиян голосовать за любого кандидата, кроме Путина.

В то же время, другие оппозиционеры просят россияне приходить на участки и забирать с собой бюллетени домой.

При этом представители некого боевого отряда Навального заявили, что выборы в России не будут легитимными. Они заявили, что избирательные участки в России становятся для них законной целью для нанесения ударов.



