Полгода плана за один месяц, но есть нюанс: бюджет РФ трещит на старте 2026 года.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

За январь, как сообщает Центр стратегических коммуникаций, дефицит федерального бюджета РФ составил почти 26 млрд долл. – это уже около половины от запланированного на весь год.

Издание The Guardian со ссылкой на данные российского Минфина приводит следующие данные:

- Экономисты сходятся во мнении: сам по себе финансовый кризис войну не остановит. Самый вероятный сценарий — запуск “печатного станка” и повышение налогов, чтобы латать дыры на средства бизнеса и граждан.

- Аналитики также отмечают, что экономическая уязвимость РФ сейчас самая высокая с начала полномасштабного вторжения.

- Если цены на нефть пойдут вниз или ЕС усилит санкции против "теневого флота", это может повлечь за собой неконтролируемый фискальный разрыв.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп сообщил, что в результате разговора с премьер-министром Индии Моди, Индия вроде бы согласилась прекратить покупку российской нефти. Народный депутат Алексей Гончаренко объяснил, что сейчас Индия является вторым после Китая покупателем российских энергоресурсов.

"Реальный отказ хотя бы одной из этих стран приведет к серьезным последствиям для экономики РФ", – сообщил политик.

Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что говорил с Моди о многих вещах, в частности о торговле и прекращении войны с Россией и Украиной. По словам лидера США, Моди согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше у Соединенных Штатов и, возможно, у Венесуэлы.



