Пів року плану за один місяць, але з нюансом: бюджет РФ тріщить на старті 2026 року.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

За січень, як повідомляє Центр стратегічних комунікацій, дефіцит федерального бюджету РФ сягнув майже 26 млрд дол. — це вже близько половини від запланованого на весь рік.

Видання The Guardian із посиланням на дані російського Мінфіну наводить наступні дані:

- Економісти сходяться на думці: сама по собі фінансова криза війну не зупинить. Найімовірніший сценарій — запуск “друкарського станка” і підвищення податків, аби латати дірки коштом бізнесу й громадян.

- Аналітики також зауважують, що економічна вразливість РФ нині найвища з початку повномасштабного вторгнення.

- Якщо ціни на нафту підуть донизу або ЄС посилить санкції проти “тіньового флоту”, це може спричинити неконтрольований фіскальний розрив.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп повідомив, що у результаті розмови з прем'єр-міністром Індії Моді, Індія начебто погодилася припинити покупку російської нафти. Народний депутат Олексій Гончаренко пояснив, що зараз Індія є другим після Китаю покупцем російських енергоресурсів.

“Реальна відмова хоча б однієї з цих країн призведе до серйозних наслідків для економіки РФ”, — повідомив політик.

Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social повідомив, що говорив з Моді про багато речей, зокрема про торгівлю та припинення війни з Росією та Україною. За словами лідера США, Моді погодився припинити купувати російську нафту та купувати набагато більше у Сполучених Штатів і, можливо, у Венесуели.



