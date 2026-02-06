logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін переграв сам себе: до чого довів Росію війною проти України
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін переграв сам себе: до чого довів Росію війною проти України

Проблеми у РФ через війну проти України

6 лютого 2026, 20:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Пів року плану за один місяць, але з нюансом: бюджет РФ тріщить на старті 2026 року. 

Путін переграв сам себе: до чого довів Росію війною проти України

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

За січень, як повідомляє Центр стратегічних комунікацій, дефіцит федерального бюджету РФ сягнув майже 26 млрд дол. — це вже близько половини від запланованого на весь рік. 

Видання The Guardian із посиланням на дані російського Мінфіну наводить наступні дані: 

- Економісти сходяться на думці: сама по собі фінансова криза війну не зупинить. Найімовірніший сценарій — запуск “друкарського станка” і підвищення податків, аби латати дірки коштом бізнесу й громадян.

- Аналітики також зауважують, що економічна вразливість РФ нині найвища з початку повномасштабного вторгнення. 

- Якщо ціни на нафту підуть донизу або ЄС посилить санкції проти “тіньового флоту”, це може спричинити неконтрольований фіскальний розрив.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп повідомив, що у результаті розмови з прем'єр-міністром Індії Моді, Індія начебто погодилася припинити покупку російської нафти. Народний депутат Олексій Гончаренко пояснив, що зараз Індія є другим після Китаю покупцем російських енергоресурсів. 

“Реальна відмова хоча б однієї з цих країн призведе до серйозних наслідків для економіки РФ”, — повідомив політик. 

Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social повідомив, що говорив з Моді про багато речей, зокрема про торгівлю та припинення війни з Росією та Україною. За словами лідера США, Моді погодився припинити купувати російську нафту та купувати набагато більше у Сполучених Штатів і, можливо, у Венесуели.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/spravdi/52885
Теги:

Новини

Всі новини