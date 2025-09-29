Путин перестал удовлетворять россиян: у Кремля произошло нечто необычайное

В России сотни граждан собрались возле администрации Владимира Путина, чтобы подать личные обращения к кремлевским властям. Как сообщают местные СМИ, люди возмущены всеобщей ситуацией в стране.

Фото: скриншот

По информации российских изданий, активисты образовали длинную очередь, чтобы обратиться с протестом по защите природно охраняемых территорий Москвы и области, которые ранее имели статус ООПТ, но были переведены в категорию с меньшим уровнем защиты. Также они протестуют против строительства платных зоны стоянок и дорог, пролегающих через леса.

Участники акций отмечают, что власти игнорируют мнение местных жителей при реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Одна из активисток рассказывает: "Мы уже собрали более 12 тысяч подписей за сохранение зеленых зон… В конце прошлого года Собянин снизил статус всех 146 защищенных зеленых садово-парковых объектов Москвы. Теперь разрешают строить любые капитальные объекты".

Люди выражают гнев из-за ощущения несправедливости: "Мы видим, что нас полностью игнорируют, застройка распространяется, наш голос никто не слышит".

Среди коллективных лозунгов звучат: "Не дайте погибнуть нашему естественному достоянию!", "Уважайте права человека!", "Сохраните Лосиный остров!" и "Действуйте в соответствии с Конституцией!".

Экоактивистка эмоционально рассказала: "У меня есть фотография лося, но другая — где он на коленях. Он стоит на коленях, потому что у нас на Лосином острове ведут незаконное строительство дороги через границы национального парка федерального значения".

Среди протестующих и те, кто имеет личные вопросы к власти. Одна из активисток, имеющая инвалидность и оставшаяся без единого жилья, заявляет: "Мы уже устали считать их миллиарды. Это даже не сейфы — комнаты. Не нажрутся они никак. Как можно ненавидеть свой народ, свою страну так сильно?"

