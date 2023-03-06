Путин планировал развалить НАТО: детали от The Sun

В России произошла утечка документов ФСБ. Материалы свидетельствуют о том, что война в Украине идет не по планам Владимира Путина. Российский диктатор рассчитывал, что после полномасштабного нападения на территорию Украины НАТО потерпит крах, а Россия сможет вернуть влияние СССР. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание The Sun.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин, служивший в КГБ, неоднократно заявлял, что распад Советского Союза был одной из самых больших ошибок 20 века. Российский диктатор пытался распространить влияние России на другие страны, ведь Путин считает, что он "вправе" вмешиваться во внутренние дела стран бывшего СССР, о чем свидетельствуют военные действия в Украине и Грузии.

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Согласно The Sun, секретные материалы были отправлены из анонимного источника под псевдонимом Wind of Change для руководителя правозащитной организации Gulagu.net Владимиру Осечкину. Обнародованные документы сообщают, что российский диктатор своим вторжением в Украину планировал запугать Запад ядерной триадой на столько, что это привело бы к распаду НАТО.

Путин должен был выдвинуть ультиматум Западной Европе и потребовал смириться с российской оккупацией. Кроме того, над странами Балтии и Польши должна была быть введена бесполетная зона.

"В будущем это позволит России взять под политический контроль ряд стран, входивших в СССР. НАТО как целостная структура прекратит свое существование", — утверждает анонимный источник.

Эксперт из аналитического центра по внешней политике Chatham House Кейр Джайлз считает, что такие материалы могут быть правдоподобными.

"Одна из причин, почему вторжение Путина в Украину заскочило многих на Западе врасплох, заключалось в том, что оно не имело смысла – если вы не были в голове Путина. То, что произошло за предыдущий год, заключалось в том, что, выйдя из своего бункера за время Ковида, у него был радикально другой взгляд на мир", — утверждает Кейр Джайлз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский генерал рассказал, где россияне откроют второй фронт.

Также "Комментарии" писал, что Путин показал возможного преемника Рамзана Кадырова.