Путин под давлением: кто публично начал критиковать войну в Москве

В России все чаще звучит публичная критика политики Владимира Путина – тенденция, которая еще недавно казалась практически невозможной. Как отмечает американское издание The Hill, причиной стали ухудшение экономической ситуации, последствия войны против Украины и растущее давление на российскую инфраструктуру.

Кремль. Фото: из открытых источников

По данным издания, россияне все острее ощущают последствия затяжного конфликта. Среди основных проблем называются дефицит топлива, ускорение инфляции, рост цен, перебои с поставками горючего и регулярные украинские удары по объектам энергетики. Дополнительным фактором остается увеличение потерь российской армии.

Бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов, покинувший страну, заявил, что ситуация уже переросла в полноценный кризис. По его словам, все больше представителей российского общества и даже государственных структур открыто признают наличие серьезных проблем.

Особое внимание The Hill обращает на заявления главы "Сбербанка" Германа Грефа – одного из наиболее влиятельных представителей российской экономической элиты. Он публично заявил, что сегодня главным желанием для большинства является как можно более быстрое завершение войны, поскольку именно боевые действия оказывают сильнейшее давление на экономику страны.

Авторы публикации также считают, что важным фактором изменения общественных настроений стали дальнобойные удары Украины по объектам в Крыму и на территории России. Они наносят не только материальный ущерб, но и разрушают ощущение безопасности внутри РФ.

При этом аналитики допускают, что сам Путин может не обладать полной картиной происходящего. В качестве примера приводится ранее появившаяся информация об утечке внутренних материалов российского Минобороны, где некоторые населенные пункты были обозначены как захваченные, несмотря на то что фактически оставались под контролем украинских сил.

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