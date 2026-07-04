Путін під тиском: хто публічно почав критикувати війну у Москві

У Росії все частіше звучить публічна критика політики Володимира Путіна – тенденція, яка ще нещодавно здавалася практично неможливою. Як зазначає американське видання The Hill, причиною стали погіршення економічної ситуації, наслідки війни проти України та зростання тиску на російську інфраструктуру.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, росіяни дедалі гостріше відчувають наслідки затяжного конфлікту. Серед основних проблем називають дефіцит палива, прискорення інфляції, зростання цін, перебої з постачанням пального та регулярні українські удари по об'єктах енергетики. Додатковим чинником залишається збільшення втрат російської армії.

Колишній заступник міністра енергетики Росії Володимир Мілов, який залишив країну, заявив, що ситуація вже переросла у повноцінну кризу. За його словами, дедалі більше представників російського суспільства та навіть державних структур відкрито визнають наявність серйозних проблем.

Особливу увагу The Hill звертає на заяви голови Ощадбанку Германа Грефа – одного з найвпливовіших представників російської економічної еліти. Він публічно заявив, що сьогодні головним бажанням для більшості є якнайшвидше завершення війни, оскільки саме бойові дії чинять сильний тиск на економіку країни.

Автори публікації також вважають, що важливим чинником зміни суспільних настроїв стали далекобійні удари України по об'єктах у Криму та на території Росії. Вони завдають не лише матеріальних збитків, а й руйнують відчуття безпеки всередині РФ.

При цьому аналітики припускають, що сам Путін може не мати повну картину того, що відбувається. Як приклад наводиться інформація, що раніше з'явилася, про витік внутрішніх матеріалів російського Міноборони, де деякі населені пункти були позначені як захоплені, незважаючи на те, що фактично залишалися під контролем українських сил.

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