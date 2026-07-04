logo_ukra

BTC/USD

62533

ETH/USD

1761.66

USD/UAH

44.57

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін під тиском: хто публічно почав критикувати війну у Москві
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін під тиском: хто публічно почав критикувати війну у Москві

The Hill пише про невдоволення, що росте всередині РФ, а соратники Кремля вже публічно говорять про необхідність завершення бойових дій

4 липня 2026, 17:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Росії все частіше звучить публічна критика політики Володимира Путіна – тенденція, яка ще нещодавно здавалася практично неможливою. Як зазначає американське видання The Hill, причиною стали погіршення економічної ситуації, наслідки війни проти України та зростання тиску на російську інфраструктуру.

Путін під тиском: хто публічно почав критикувати війну у Москві

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, росіяни дедалі гостріше відчувають наслідки затяжного конфлікту. Серед основних проблем називають дефіцит палива, прискорення інфляції, зростання цін, перебої з постачанням пального та регулярні українські удари по об'єктах енергетики. Додатковим чинником залишається збільшення втрат російської армії.

Колишній заступник міністра енергетики Росії Володимир Мілов, який залишив країну, заявив, що ситуація вже переросла у повноцінну кризу. За його словами, дедалі більше представників російського суспільства та навіть державних структур відкрито визнають наявність серйозних проблем.

Особливу увагу The Hill звертає на заяви голови Ощадбанку Германа Грефа – одного з найвпливовіших представників російської економічної еліти. Він публічно заявив, що сьогодні головним бажанням для більшості є якнайшвидше завершення війни, оскільки саме бойові дії чинять сильний тиск на економіку країни.

Автори публікації також вважають, що важливим чинником зміни суспільних настроїв стали далекобійні удари України по об'єктах у Криму та на території Росії. Вони завдають не лише матеріальних збитків, а й руйнують відчуття безпеки всередині РФ.

При цьому аналітики припускають, що сам Путін може не мати повну картину того, що відбувається. Як приклад наводиться інформація, що раніше з'явилася, про витік внутрішніх матеріалів російського Міноборони, де деякі населені пункти були позначені як захоплені, незважаючи на те, що фактично залишалися під контролем українських сил.

Читайте також на порталі "Коментарі" — рейтинг Путіна пішов униз: чи змусить Кремль це відмовитися від війни.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://thehill.com/policy/international/5953000-putin-russia-ukraine-war-pressure/
Теги:

Новини

Всі новини