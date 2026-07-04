Рейтинг Путина пошел вниз: заставит ли это Кремль отказаться от войны

В России стремительно снижается уровень доверия к Владимиру Путину. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), сразу несколько российских социологических служб, включая государственные и связанные с Кремлем, зафиксировали заметное ухудшение общественных настроений. Может ли падение рейтингов диктатора в комплексе с усилением дальнобойных ударов по РФ заставить Кремль одуматься, снизив свои максималистские требования, и согласиться на реальные переговоры с Украиной, которые приведут к замораживанию войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Пока не прослеживается готовность Москвы к реальным мирным переговорам

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко говорит, что как раз во влиянии общественных настроений на решения руководителей государства проявляется одно из существенных различий между Украиной и Россией.

"В Украине власти вынуждены считаться с общественными настроениями, принимают их во внимание, подстраивают свою позицию под эти настроения. Это касается и отношения к мирным переговорам. В 2025 году президент Зеленский изменил свое отношение к мирным переговорам с Россией под влиянием двух факторов: 1) установка президента США Трампа на завершение войны в Украине путем мирных переговоров; 2) поддержка переговорного пути завершения войны большинством украинцев", – отметил эксперт.

Он продолжает, в России совсем другая ситуация. Там настроения большинства россиян ориентируются на позицию власти, прежде всего на позицию Путина.

"В прошлом году была очень показательная ситуация. Большинство россиян могли поддержать и завершение войны в Украине путем мирных переговоров, и продолжение войны, даже ее эскалацию, в зависимости от того, каким будет решение Путина. Но тогда большинство россиян не ощущали прямого влияния войны на себя. Сейчас в России несколько иная ситуация. И война против Украины существенно, хотя и в разной форме, затронула миллионы россиян. И появилось много поводов для недовольства – от последствий войны, в частности дефицита нефтепродуктов, до отключения мобильного интернета и Телеграмма. Стали проявляться и усталость от войны и раздражение от многочисленных проблем. Но это недовольство и раздражение направлено не столько на Путина, сколько на плохих начальников. На отношение к Путину, в том числе на его рейтинги, это влияет пока косвенно и не очень значительно. Есть снижение рейтингов, но нет обвала. Традиционная для России история – добрый царь и плохие бояре. А публикация данных о снижении рейтингов Путина – это борьба различных "башен Кремля" (отдельных группировок в российской власти) между собой, в том числе попытки ослабить позиции "партии войны", под чьим сильным влиянием находится Путин", – отметил Владимир Фесенко.

При этом политолог соглашается с тем, что есть тренд в пользу поддержки завершения войны. Но это в основном пассивная позиция, которая пока не представляет большой проблемы для Путина. И очень часто это не столько четкая антивоенная позиция, сколько призыв к Путину сделать хоть что-то, чтобы завершить эту войну – либо наконец-то победить Украину, либо путем переговоров завершить войну.

"Кремль пытается влиять на общественные настроения с помощью пропагандистских инструментов, контроля над СМИ. Удается это хуже, чем раньше, но пока еще работает. Поэтому я скептически отношусь к тому, что Кремль пойдет на прекращение войны против Украины только потому, что в России усиливаются антивоенные настроения. Как и раньше все будет решать Путин. И пока я не вижу его готовности к реальным мирным переговорам. Но в Кремле все-таки опасаются резкого ухудшения общественных настроений и это касается сценария массовой мобилизации. Различные источники говорят о том, что такой сценарий рассматривается, но в Кремле опасаются негативных последствий в случае его реализации. Возможно будет избран вариант ограниченной массовой мобилизации – ее проведение в отдельных регионах российской глубинки", – подытожил эксперт.

В ближайшее время Кремль не будет готов пересмотреть свою позицию

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин так прокомментировал ситуацию:

"Без сомнения, украинские дипстрайки и то, что в России ухудшается поддержка власти, падает рейтинг, хотя тоже это относительные цифры, это, конечно же, влияет на поведение Кремля. И, очевидно, будет определять стратегию, тем более в преддверии будущих выборов в Госдуму, которые будут в сентябре. Я думаю, что Кремль в этом контексте будет очень внимателен к этим моментам".

При этом собеседник портала "Комментарии" уточняет, что, учитывая специфику политического режима в России, а именно автократическую модель власти, скорее всего это не будет кардинально определять стратегию Кремля в данный момент.

"Мне кажется, что для Кремля, без сомнения, внутренний консенсус создания важен, но также важно и сохранение картинки того, что можно жить нормальной жизнью, даже несмотря на условно военные события в Украине, в Сирии, где угодно. До тех пор, пока будет возможность создавать такую картинку, я не думаю, что Кремль будет готов пересмотреть свою позицию. Но в какой-то мере, вот эти различные социологические флуктуации могут влиять на то, что Кремль будет тем самым показывать, что они, наоборот, готовы к переговорам и готовы показывать свою готовность двигаться в этом ракурсе. Но это не будет означать, что в ближайшее время Кремль будет готов пересмотреть свою стратегию. Если это и произойдет, то под влиянием других факторов, например, влияния Пекина, а не под исключительно влиянием этих внутренних факторов, о которых мы уже говорили", – констатировал Алексей Якубин.

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