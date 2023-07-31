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Путин подписал новый закон, чтобы наказывать россиян, не желающих воевать

Путин решил наказывать россиян, которые не хотят воевать на войне в Украине

сегодня, 17:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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31 июля глава Кремля подписал новый закон. В документе говорится об увеличении штрафов до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат без уважительной причины. Об этом пишут российские СМИ.

Путин подписал новый закон, чтобы наказывать россиян, не желающих воевать

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Также кремлевский закон предусматривает наказание для юридических лиц, не подавших списки своих работников для взятия на военный учет.


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"Путин подписал закон об увеличении до 30 тысяч рублей штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Этот же документ вводит штрафы до 400 тыс. рублей за неподачу юрлицам списков для взятия граждан на военный учет", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин рассказал, что решил по поводу встречи и переговоров с Эрдоганом . Президент России Владимир Путин заявил, что поговорит по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого они примут решение о двусторонней встрече. Об этом российский диктатор заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.

Объясняя невозможность встретиться ранее со своим турецким коллегой, Путин объяснил, что встреча в преддверии выборов могла рассматриваться как "попытка влияния на внутриполитический процесс".

Также "Комментарии" писали о том, что в США рассказали, почему Путин снова начал манипулировать темой переговоров. Российский диктатор Владимир Путин манипулирует темой переговорного процесса с Украиной, которой якобы мешают контрнаступательные операции ВСУ, хотя оккупационный контингент России продолжает свои штурмы и атаки на Донбассе.

Аналитики считают, что глава Кремля на пресс-конференции на саммите "Россия — Африка" 29 июля обвинил Украину в начале широкомасштабного контрнаступления, якобы, чтобы РФ не могла обсуждать прекращение огня, пока ее оккупационный военный контингент пытается отразиться от атак ВСУ.



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Источник: https://t.me/smotri_media/55543
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