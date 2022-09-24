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Путин подписал закон: что теперь грозит россиянам за неявку в военкомат или дезертирство

В России серьезно ужесточили ответственность за уклонение от воинской службы, а проще говоря за нежелание отправляться на войну в Украине

сегодня, 16:25
Автор:

Кравцев Сергей
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В Кремле по-прежнему считают, что им все сойдет с рук и, припугнув россиян дубинкой и тюрьмой, можно отправлять россиян пачками на войну в Украину. Так президент РФ Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, а также о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российской пропагандисткой информагентство "РИА Новости".

Путин подписал закон: что теперь грозит россиянам за неявку в военкомат или дезертирство

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и "в период мобилизации или военного положения, в военное время". Так, ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий". Призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.

Вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет) и уголовная ответственность за мародерство (до 15 лет), вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу — от 4 до 8 лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее 5 млн рублей — на срок от 5 до 10 лет, вводится уголовная ответственность за повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу (от 4 до 8 лет).

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Источник: https://t.me/rian_ru/179161
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