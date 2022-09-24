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Стоять до последнего – Путин лично не разрешил войскам отступить из Херсона

Президент РФ Путин сосредоточен на победе любой ценой и стал брать на себя еще большую роль в войне

сегодня, 12:55
Автор:

Кравцев Сергей
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С каждым днём российским войскам всё сложнее и сложнее находиться в Херсоне, но отступить из города они не могут, потому что разрешение на это запретил давать лично президент России Владимир Путин. Он не отреагировал на просьбы командиров. Из-за этого возникла напряженность между Кремлем и высшим военным руководством России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговая издание "The New York Times", со ссылкой на американских чиновников.

Стоять до последнего – Путин лично не разрешил войскам отступить из Херсона

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание обращает внимание, что Путин лично занимается стратегическим планированием войны в Украине. В последние несколько недель он вникает в самые тонкие нюансы и просит постоянно давать ему сводки с фронта. Поэтому он отказал в просьбе своих командиров на местах разрешить им отступить из одного из ключевых городов юга Украины – Херсона.

Журналисты издания подчеркивают, если бы Кремль дал добро на отступление российских войск, то они понесли бы меньшие потери, организованно отступили бы через реку Днепр. Таким образом удалось бы сохранить не только жизни солдат, но и технику. На такой шаг Путин не согласился пойти, потому что это стало бы ещё одним унизительным поражением России в полномасштабной войне против Украины, а Украина, в свою очередь, получила бы одну из самых больших побед за последний месяц.

СМИ отмечает, деоккупация Херсона стала большим достижением для президента Зеленского, но Путин поднимает ставки и показывает, что он готов отдать всё, ради победы.

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Источник: https://www.nytimes.com/2022/09/23/us/politics/putin-ukraine.html
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