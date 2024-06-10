Путин поговорил с президентом Бразилии об Украине: что Лула пообещал диктатору

Между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой состоялся телефонный разговор.

Владимир Путин

Как заявили в Кремле, по итогам разговора выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении успешно развивающегося стратегического партнерства России и Бразилии по всем основным направлениям. Условлено, в частности, продолжить тесное взаимодействие двух стран с учетом председательства в текущем году России в БРИКС и Бразилии в "Группе двадцати".

Помимо этого, во время разговора Путин и да Силва обсудили войну в Украине. В частности, кремлевский диктатор высказал свое мнение относительно предстоящей мирной конференции в Швейцарии.

Президент Бразилии, в свою очередь, "обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования конфликта в Украине, что отражено в известной совместной инициативе Бразилии и Китая на этот счет".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что нужно как можно быстрее организовать мирную конференцию по вопросу урегулирования "украинского кризиса" с участием Украины и РФ. При этом, по его мнению, на конференции должны обсуждаться все видения урегулирования конфликта.

При этом глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров поблагодарил Ван И за то, что Китай отказался от участи в мирной конференции в Швейцарии.

15-16 июня в Швейцарии должен пройти Глобальный саммит мира. Участие в нем подтвердили 90 стран и организаций. Ожидается, что на саммите обсудят лишь три вопроса из "формулы мира" президента Владимира Зеленского – продовольственную и ядерную безопасность, а также обмен пленными.



