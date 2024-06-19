Путин похвалил Северную Корею за помощь в войне против Украины

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин посетил Северную Корею, где встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. На открытии переговоров Путин оценил вклад КНДР в помощь России в войне против Украины.
Российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ин. Фото из открытых источников
Во время встречи с Ким Чен Ыном Путин поблагодарил северокорейского диктатора за поддержку России в войне против Украины.
Кроме того, российский диктатор объявил, что обе страны усилят сотрудничество и подпишут новый "фундаментальный документ".
Напомним, что осенью 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын совершил визит в Россию во время которого встретился с Владимиром Путиным. По данным южнокорейской разведки, Северная Корея отправила России 5 млн артиллерийских снарядов после этой встречи обоих диктаторов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин договорился с лидером КНР Си Цзиньпином уступить некоторые территории России, в обмен на экономическую поддержку со стороны Китая. Для этого российский диктатор должен разрушить мост, соединяющий Северную Корею и Россию и мешающий китайским лодкам свободно плавать по реке в Японское море.
Также "Комментарии" писали, что Северная Корея атаковала Южную запустив сотни шаров на ее территорию, которые были наполнены мусором и навозом.
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Ермаков
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