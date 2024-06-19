Российский диктатор Владимир Путин посетил Северную Корею, где встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. На открытии переговоров Путин оценил вклад КНДР в помощь России в войне против Украины.



Российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ин. Фото из открытых источников

Во время встречи с Ким Чен Ыном Путин поблагодарил северокорейского диктатора за поддержку России в войне против Украины.

"Россия ценит последовательную и неизменную поддержку КНДР российской политики, в том числе в украинском направлении", — сказал Путин.

Кроме того, российский диктатор объявил, что обе страны усилят сотрудничество и подпишут новый "фундаментальный документ".

"В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу", — добавил Путин.

Напомним, что осенью 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын совершил визит в Россию во время которого встретился с Владимиром Путиным. По данным южнокорейской разведки, Северная Корея отправила России 5 млн артиллерийских снарядов после этой встречи обоих диктаторов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин договорился с лидером КНР Си Цзиньпином уступить некоторые территории России, в обмен на экономическую поддержку со стороны Китая. Для этого российский диктатор должен разрушить мост, соединяющий Северную Корею и Россию и мешающий китайским лодкам свободно плавать по реке в Японское море.

Также "Комментарии" писали, что Северная Корея атаковала Южную запустив сотни шаров на ее территорию, которые были наполнены мусором и навозом.