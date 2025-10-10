Путин похвастался подарком на день рождения от российских окупантов

Рубрики
Лиля Воробьева
Путин рассказал, что военные подарили ему в День рождения. Такое заявление глава Кремля сделал после своего визита в Таджикистан.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент России Владимир Путин резко высказался по поводу решения присудить Нобелевскую премию мира политике Марии Корини Мачадо. В этом же контексте он упомянул президента США Дональда Трампа, заискиваясь, что тот якобы искренне стремится к завершению войны в Украине.
Российский диктатор заявил, что авторитет Нобелевской премии мира в значительной степени утрачен, но добавил: "Бог с ним, не мне судить". Комментируя вопрос о возможности присуждения премии Дональду Трампу, Путин отметил:
Также Владимир Путин заявил, что позиция Москвы по урегулированию войны против Украины базируется на так называемых "принципиальных положениях", обсуждавшихся во время его встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом он сказал 10 октября на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).