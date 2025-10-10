logo

Россия Путин похвастался подарком на день рождения от российских окупантов
Путин похвастался подарком на день рождения от российских окупантов

Путин рассказал о подарках на свой день рождения

10 октября 2025, 21:25
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Путин рассказал, что военные подарили ему в День рождения. Такое заявление глава Кремля сделал после своего визита в Таджикистан.



Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Один из командующих передал мне две иконы, которые были у наших бойцов. И эти иконы спасли их. На них вмятины от пуль. И они передали мне эти иконы в подарок. Я им очень благодарен. Я их обязательно найду, с ними поговорю", – цинично похвастался он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент России Владимир Путин резко высказался по поводу решения присудить Нобелевскую премию мира политике Марии Корини Мачадо. В этом же контексте он упомянул президента США Дональда Трампа, заискиваясь, что тот якобы искренне стремится к завершению войны в Украине.

"Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии. Человек пришел — хороший, плохой, — ему сразу через месяц-два бум. Да за что? Вообще ничего не сделал."

Российский диктатор заявил, что авторитет Нобелевской премии мира в значительной степени утрачен, но добавил: "Бог с ним, не мне судить". Комментируя вопрос о возможности присуждения премии Дональду Трампу, Путин отметил:

"Достоин или не достоин действующий президент США Нобелевской премии — я не знаю. Но он реально много делает для того, чтобы решить такие сложные, годами, а то и десятилетиями продолжающиеся кризисы. Я знаю, что в отношении кризиса (войны — ред.) в Украине он искренне стремится к этому", — заявил Путин.

Также Владимир Путин заявил, что позиция Москвы по урегулированию войны против Украины базируется на так называемых "принципиальных положениях", обсуждавшихся во время его встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом он сказал 10 октября на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).



Источник: https://t.me/youlistenedmayak/39380
