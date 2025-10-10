Путін похвалився подарунком на день народження від російських окупантів

Рубрики
Путін розповів, що військові подарували йому на День народження. Таку заяву очільник Кремля зробив після свого візиту до Таджикистану.
Володимир Путін (фото з відкритих джерел)
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент Росії Володимир Путін різко висловився щодо рішення присудити Нобелівську премію миру політикині Марії Коріні Мачадо. У цьому ж контексті він згадав президента США Дональда Трампа, підлещуючись, що той нібито щиро прагне завершення війни в Україні.
Російський диктатор заявив, що авторитет Нобелівської премії миру значною мірою втрачено, але додав: "Бог з ним, не мені судити". Коментуючи питання про можливість присудження премії Дональду Трампу, Путін зазначив:
Також Володимир Путін заявив, що позиція Москви щодо врегулювання війни проти України базується на так званих "принципових положеннях", які були обговорені під час його зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Про це він сказав 10 жовтня на засіданні Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (СНД).