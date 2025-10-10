logo_ukra

Головна Новини Світ Росія Путін похвалився подарунком на день народження від російських окупантів
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін похвалився подарунком на день народження від російських окупантів

Путін розповів про подарунки на свій день народження

10 жовтня 2025, 21:25
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Путін розповів, що військові подарували йому на День народження. Таку заяву очільник Кремля зробив після свого візиту до Таджикистану.

Путін похвалився подарунком на день народження від російських окупантів

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

 "Один із командувачів передав мені дві ікони, які були у наших бійців. І ці ікони їх врятували. На них вм'ятини від куль. І вони мені передали ці ікони в подарунок. Я їм дуже вдячний. Я їх обов'язково знайду, з ними поговорю",- цинічно похвалився він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент Росії Володимир Путін різко висловився щодо рішення присудити Нобелівську премію миру політикині Марії Коріні Мачадо. У цьому ж контексті він згадав президента США Дональда Трампа, підлещуючись, що той нібито щиро прагне завершення війни в Україні.

"Були випадки, коли комітет присуджував Нобелівську премію миру людям, які для миру нічого не зробили. На мою думку, цими рішеннями вони завдали величезних збитків авторитету цієї премії. Людина прийшла — хороша, погана, — їй одразу через місяць-два бум. Та за що? Взагалі нічого не зробила", — сказав Путін.

Російський диктатор заявив, що авторитет Нобелівської премії миру значною мірою втрачено, але додав: "Бог з ним, не мені судити". Коментуючи питання про можливість присудження премії Дональду Трампу, Путін зазначив:

"Достойний чи не достойний чинний президент США Нобелівської премії — я не знаю. Але він реально багато робить для того, щоби вирішити такі складні, роками, а то й десятиліттями триваючі кризи. Я знаю, що щодо кризи (війни — ред.) в Україні він щиро прагне цього", — заявив Путін.

Також Володимир Путін заявив, що позиція Москви щодо врегулювання війни проти України базується на так званих "принципових положеннях", які були обговорені під час його зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Про це він сказав 10 жовтня на засіданні Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (СНД).

 



Джерело: https://t.me/youlistenedmayak/39380
