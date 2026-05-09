Путин показал миру пустоту: почему парад 9 мая стал провалом Кремля

В России в сокращенном виде – без военной техники, а только с музейным Т-34 в танковом представительстве, прошел парад Победы. В параде впервые приняли участие военные Северной Кореи. Они прошли отдельной колонной. В гости к Путину приехали лишь самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, лидеры Лаоса и Малайзии, а также предводители непризнанных Абхазии и Южной Осетии. Также в Москву прилетел словацкий премьер Роберт Фицо, но воздержался от посещения Красной площади. Российский диктатор традиционно обвинял Запад в том, что РФ напала на Украину, утверждал, что бойцы "СВО" противостоят агрессивной силе, поддерживаемой всем блоком НАТО, и, несмотря на это, они идут вперед. Какие выводы можно сделать после очередного парадобессия страны-агрессора? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Парад в Москве. Фото: из открытых источников

После окончания парада имеем три важных вывода

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям, военнослужащий ВСУ Денис Богуш отметил, первое заключение, самое важное, что наконец-то президент Украины разрешил парад в РФ своим указом. Такого еще никогда не было.

"То есть было всякое – был "Бессмертный полк", устраиваемый с помпой, и "Искандеры", "Ярсы", "Сарматы" и другие ракеты россияне демонстрировали. И это всегда было, как бомба, пик путинской пропаганды. А сейчас получилось так, что в центре внимания оказалось именно то, что после того, как президент России попросил разрешения на проведение парада у Трампа, президент Украины своим указом этот парад и разрешил. Поэтому это первое и главное заключение, что на пятый год полномасштабной войны Россия дожилась до того, что президент Украины перекрывает всю ее пропаганду", – отметил эксперт.

Он продолжает, вторая история – это то, что на параде действительно не было военной техники, а фишка в том, что парад специально делается для того, чтобы ее показать. Показываются самые современные виды вооружения, как это, например, сделал Китай. То есть, Китай устроил такой парад впервые и показал минимум 20% своей мощной техники, которой никто не видел до этого.

"Главная цель парада – показать свои мощности, поиграть мышцами и продемонстрировать, что у нас есть достижения. А то, что увидели в Москве – это просто характеристика состояния и страны и состояния ее армии. Сейчас Россия реально боится показать, что у нее есть или чего нет", – отметил Денис Богуш.

По его словам, и третий вывод – о представительстве на параде.

"Как мы помним, в тот раз на параде был Си Цзиньпин. Его за глаза называли ПВО Путина и так далее. То есть Си был одним из лидеров мира. И он своим присутствием поднимал уровень этого события до очень высокого. Сейчас же это выглядело очень скудненько и без столь уважаемого представительства. И фактически все, кто приехал сейчас поддержать Путина на этот парад, они подписались под тем, что они поддерживают действия Кремля. То есть, РФ считают своим союзником и так далее", – отметил политтехнолог.

Подытоживая Денис Богуш отметил, что в результате у нас есть три очень серьезных изменения. Первое, что парад стал возможен благодаря разрешению президента Украины. Второе, что россиянам нечего было показать. И третье, что никто из солидных лидеров не поддержал это важное для Кремля мероприятие.

Россия все больше превращается в какую-то вещь в себе

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов отметил, что парад произвел крайне странное впечатление.

"Во-первых, продолжительность парада, если вычесть из 45 минут, которые он продолжался, построение войск, прохождение музыкантов, речь Путина и фильм, который показывали и в котором рассказывалось о том, какие средства уничтожения людей есть у России, то сам парад продолжался от силы 20 минут. И к тому же непонятно, какое отношение имеет к празднику Победы 81-летней давности все то, что происходило на Красной площади. Также обратило на себя внимание отсутствие техники, практически отсутствие авиации. Пролетели только самолеты, которые раскрасили небо в цвета российского флага", – отметил эксперт.

Он продолжает, многие объясняют особую роль Великой Отечественной – Второй мировой войны в российском мифотворчестве тем, что это единственная реальная победа Советского Союза.

"В таком случае Россия подчеркивает, что она является просто правопреемником Советского Союза и к российской истории, собственно, отношения не имеет. Потому что в России совершенно не отмечаются такие вехи ее истории, как победа над Наполеоном, которая сыграла не меньшую роль в мировой истории, чем окончание Второй мировой войны. Или, допустим, для формирования российской государственности куда большую роль играет победа Петра Первого в Северной войне. То есть, казалось бы, день Полтавской битвы должен быть основополагающим для именно России. Но почему-то в России, мы применяем этот термин "победобесия" и оно связано именно со Второй мировой войной. Историки объясняют это именно тем, что Россия таким образом подчеркивает, что она правопреемник Советского Союза. Довольно странное объяснение, но тем не менее непонятно, почему россияне отказываются от остальной своей истории, даже хотя бы трехсотлетней истории Российской империи. О таких же значимых с исторической точки зрения победах, как победы, допустим, Александра Невского или Дмитрия Донского, которые тоже стали предтечами образования российского государства, даже никто не вспоминает. Это очень странная и очень дивная позиция", – отметил Виктор Савинов.

Эксперт подчеркивает, второй момент, на который следует обратить внимание, что на сегодняшний день на параде присутствовали ветераны. Но мы знаем, что последний год призыва, который успел повоевать во Второй мировой войне, это 1926 год.

"То есть, соответственно, на параде присутствовало несколько десятков столетних старцев, во что тоже достаточно трудно поверить. И это придает этому параду какую-то форму присутствия ряженых на непонятно почему вырванном из контекста российской истории именно этого события. Вот это вот, плюс продолжительность парада, производит суммарно очень странное впечатление. И, пожалуй, не очень связано с реальностью даже российской истории, а уж тем более с мировой историей. То есть, Россия все больше и больше превращается в некую вещь в себе, которая к остальной человеческой цивилизации имеет очень опосредованную отношение", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

