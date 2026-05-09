В Москве на "красной площади" завершился парад. Впервые с 2007 года он прошел достаточно быстро, без пафоса и большого количества военной техники. Об этом пишет российское "либеральное" издание "Медуза".

Отмечается, что министерство обороны страны-агрессорки оправдывает отсутствие техники текущей оперативной обстановкой. В параде также не участвовали учащиеся суворовских и нахимовского училищ.

В то же время, воздушная часть парада в этом году не была отменена.

Из зарубежных глав государств к диктатору Путину приехали только самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, лидеры Лаоса и Малайзии, а также предводители непризнанных Абхазии и Южной Осетии. Также в Москву прилетел словацкий премьер Роберт Фицо, но воздержался от посещения Красной площади.

Заметим, что парад длился всего 45 минут. Отдельной колонной там впервые официально прошли воевавшие в Курской области солдаты КНДР.

Также издание "Комментарии" сообщало – в этом году Пекин решил не отправлять в Москву правительственную делегацию, включая президента КНР Си Цзинпина, на парад 9 мая. Страну представляли только сотрудники посольства КНР в России.



