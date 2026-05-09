logo

BTC/USD

80253

ETH/USD

2312.27

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Парад позора: что произошло на Красной площади впервые за 20 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Парад позора: что произошло на Красной площади впервые за 20 лет

В центре Москвы шагали солдаты КНДР

9 мая 2026, 11:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Москве на "красной площади" завершился парад. Впервые с 2007 года он прошел достаточно быстро, без пафоса и большого количества военной техники. Об этом пишет российское "либеральное" издание "Медуза".

Парад позора: что произошло на Красной площади впервые за 20 лет

Парад в Москве. Фото: из открытых источников

Отмечается, что министерство обороны страны-агрессорки оправдывает отсутствие техники текущей оперативной обстановкой. В параде также не участвовали учащиеся суворовских и нахимовского училищ.

В то же время, воздушная часть парада в этом году не была отменена.

Из зарубежных глав государств к диктатору Путину приехали только самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, лидеры Лаоса и Малайзии, а также предводители непризнанных Абхазии и Южной Осетии. Также в Москву прилетел словацкий премьер Роберт Фицо, но воздержался от посещения Красной площади.

Заметим, что парад длился всего 45 минут. Отдельной колонной там впервые официально прошли воевавшие в Курской области солдаты КНДР.

Читайте на портале "Комментарии" — российские чиновники, получающие возможность лично встретиться с Владимиром Путиным, столкнулись с неожиданным усилением мер безопасности. Теперь перед аудиенцией у главы Кремля им приходится сдавать сотрудникам ФСБ не только мобильные телефоны, но даже обычные наручные часы – включая механические модели. Об этом сообщил оппозиционный проект "Можем объяснить" со ссылкой на источники, знакомые с новыми правилами.

Также издание "Комментарии" сообщало – в этом году Пекин решил не отправлять в Москву правительственную делегацию, включая президента КНР Си Цзинпина, на парад 9 мая. Страну представляли только сотрудники посольства КНР в России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости