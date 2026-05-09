Путін показав світові порожнечу: чому парад 9 травня став провалом Кремля

У Росії у скороченому вигляді – без військової техніки, а лише з музейним Т-34 у танковому представництві, пройшов парад Перемоги. У параді вперше взяли участь військові Північної Кореї. Вони пройшли окремою колоною. У гості до Путіна приїхали лише самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, лідери Лаосу та Малайзії, а також ватажки невизнаних Абхазії та Південної Осетії. Також до Москви прилетів словацький прем'єр Роберт Фіцо, але утримався від відвідин Червоної площі. Російський диктатор традиційно звинувачував Захід у тому, що РФ напала на Україну, стверджував, що бійці "СВО" протистоять агресивній силі, яка підтримується всім блоком НАТО, і незважаючи на це, вони йдуть вперед. Які висновки можна зробити після чергового парадобесія країни-агресора? Видання "Коментарі" з цими питанням звернулося до експертів.

Парад у Москві. Фото: із відкритих джерел

Після закінчення параду маємо три важливих висновки

Політтехнолог, спеціаліст з антикризових кампаній, військовослужбовець ЗСУ Денис Богуш зазначив, перший висновок, найважливіший, що нарешті президент України дозволив парад в РФ своїм указом. Такого ще не було ніколи.

"Тобто було всяке – був "Безсмертний полк", який влаштовували з помпою, і "Іскандери", "Ярси", "Сармати" й інші ракети росіяни демонстрували. І це завжди було, як бомба, пік путінської пропаганди. А зараз вийшло так, що у центрі уваги опинилося саме те, що після того, як президент Росії попрохав дозволу на проведення параду у Трампа, президент України своїм указом цей парад й дозволив. Тому це перший і головний висновок, що на п’ятий рік повномасштабної війни Росія дожилася до того, що президент України перекриває всю її пропаганду", – зазначив експерт.

Він продовжує, друга історія – це те, що на параді дійсно не було військової техніки, а фішка у тому, що парад спеціально робиться для того, щоб її показати. Показуються найсучасніші якісь види озброєння, як це, наприклад, зробив Китай. Тобто Китай влаштував такий парад вперше і показав мінімум 20% своєї потужної техніки, якої ніхто не бачив до цього.

"Головна мета параду – показати свої потужності, пограти м'язами і продемонструвати, що ми маємо здобутки. А те, що побачили у Москві – це просто характеристика стану і країни, і стану її армії. Зараз Росія реально боїться показати, що має або в неї немає того, що є", – зазначив Денис Богуш.

За його словами, і третій висновок – про представництво на параді.

"Як ми пам'ятаємо, той раз на параді був Сі Цзіньпін. Його за очі називали ППО Путіна і так далі. Тобто Сі був одним з лідерів світу. І він своєю присутністю піднімав рівень цієї події до дуже високої. Зараз же це виглядало дуже куценько і без такого поважного представництва. І фактично всі, хто поїхали зараз підтримати Путіна на цей парад, вони підписалися під тим, що вони підтримують дії Кремля. Тобто вважають РФ своїм союзником і так далі", – зазначив політтехнолог.

Підсумовуючи Денис Богуш зауважив, що у результаті у нас є три дуже серйозних зміни. Перше, що парад став можливий завдяки дозволу президента України. Друге, що росіянам нічого було показати. І третє, що ніхто з поважних лідерів не підтримав цей важливий для Кремля захід.

Росія дедалі більше перетворюється на якусь річ у собі

Директор Міжнародного інституту політичної філософії, політичний аналітик Віктор Савінов зазначив, що парад справив вкрай дивне враження.

"По-перше, тривалість параду, якщо відняти з 45 хвилин, які він тривав, час на шикування військ, проходження музикантів, промову Путіна і фільм, який показували і в якому розповідалося про те, які засоби знищення людей є в Росії, то сам парад тривав від сили 20 хвилин. До того ж незрозуміло, яке відношення має до свята Перемоги 81-річної давності все те, що відбувалося на Червоній площі. Також привернула увагу відсутність техніки, практично відсутність авіації. Пролетіли лише літаки, які розфарбували небо кольорами російського прапора", – зазначив експерт.

Він продовжує, багато хто пояснює особливу роль Великої Вітчизняної – Другої світової війни у російській міфотворчості тим, що це єдина реальна перемога Радянського Союзу.

"У такому разі Росія наголошує, що вона є просто правонаступником Радянського Союзу і до російської історії, власне, не має стосунку. Тому що в Росії зовсім не відзначаються такі віхи її історії, як перемога над Наполеоном, яка зіграла не меншу роль у світовій історії, ніж закінчення Другої світової війни. Або, припустимо, для формування російської державності значно більшу роль відіграє перемога Петра Першого в Північній війні. Тобто, здавалося б, день Полтавської битви має бути основним саме для Росії. Але чомусь у Росії ми застосовуємо цей термін "побєдобесія" і воно пов'язане саме з Другою світовою війною. Історики пояснюють це саме тим, що Росія в такий спосіб підкреслює, що вона є правонаступником Радянського Союзу. Досить дивне пояснення, проте незрозуміло, чому росіяни відмовляються від решти своєї історії, навіть хоча б трьохсотрічної історії Російської імперії. Про такі ж значущі з історичної точки зору перемоги, як перемоги, скажімо, Олександра Невського чи Дмитра Донського, які теж стали предтечами утворення російської держави, навіть ніхто не згадує. Це дуже дивна та дуже дивна позиція", – зазначив Віктор Савінов.

Експерт наголошує, другий момент, на який слід звернути увагу, що на сьогоднішній день на параді були присутні ветерани. Але ми знаємо, що останній рік призову, який встиг повоювати у Другій світовій війні, це 1926 рік.

"Тобто, відповідно, на параді було кілька десятків сторічних старців, у що теж досить важко повірити. І це надає цьому параду якоїсь форми присутності ряжених на незрозуміло чому вирваному з контексту російської історії саме цієї події. Ось це, плюс тривалість параду, справляє сумарно дуже дивне враження. І, мабуть, не дуже пов'язане з реальністю навіть російської історії, а тим більше зі світовою історією. Тобто Росія все більше і більше перетворюється на якусь річ у собі, яка до решти людської цивілізації має дуже опосередковане відношення", – підсумував співрозмовник порталу "Коментарі".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія захлинається втратами: в Україні заявили про новий рекорд ліквідації окупантів.



