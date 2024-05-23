Путин «положил лапу» на активы США в РФ: какое решение принял

Кремлевским диктатором Владимиром Путиным подписан указ о порядке компенсации ущерба России и Центробанку РФ от недружественных действий Соединенных Штатов. Документ уже разместили на портале официального опубликования правовых актов России.

Владимир Путин

Из путинского указа следует, что суды террористической России получат право использовать имущество Соединенных Штатов в РФ для компенсации ущерба от изъятия российских активов.

Известно, что речь идет о движимом и недвижимом американском имуществе, компаний и граждан США, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США, которые находятся в России.

Документ подразумевает, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями получает право направлять в суд перечень того имущества, которое "с учетом принципа соразмерности может быть использовано" для компенсации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Соединенных Штатах дали добро на конфискацию активов России и использования их на нужды Украины. Таким же путем Вашингтон предложила пойти и странам Европейского Союза. Впрочем, там опасаются конфисковать российские активы в пользу Украины, так как боятся, что РФ так же поступит с активами ЕС.

Впрочем, в ЕС все же решили направлять доход от российских активов на нужды Украины. Впрочем, и такое решение ЕС не понравилось Кремлю. В частности, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков даже назвал такие действия "экспроприацией". При этом он все же заявили, что Россия оставляет за собой право на "ответные действия" в этом вопросе.



