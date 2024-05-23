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Путин «положил лапу» на активы США в РФ: какое решение принял

Кремлевский диктатор Владимир Путин своим указом разрешил использовать имущество США в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов

сегодня, 16:14
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кремлевским диктатором Владимиром Путиным подписан указ о порядке компенсации ущерба России и Центробанку РФ от недружественных действий Соединенных Штатов. Документ уже разместили на портале официального опубликования правовых актов России.

Путин «положил лапу» на активы США в РФ: какое решение принял

Владимир Путин

Из путинского указа следует, что суды террористической России получат право использовать имущество Соединенных Штатов в РФ для компенсации ущерба от изъятия российских активов.

Известно, что речь идет о движимом и недвижимом американском имуществе, компаний и граждан США, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США, которые находятся в России.

Документ подразумевает, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями получает право направлять в суд перечень того имущества, которое "с учетом принципа соразмерности может быть использовано" для компенсации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Соединенных Штатах дали добро на конфискацию активов России и использования их на нужды Украины. Таким же путем Вашингтон предложила пойти и странам Европейского Союза. Впрочем, там опасаются конфисковать российские активы в пользу Украины, так как боятся, что РФ так же поступит с активами ЕС.

Впрочем, в ЕС все же решили направлять доход от российских активов на нужды Украины. Впрочем, и такое решение ЕС не понравилось Кремлю. В частности, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков даже назвал такие действия "экспроприацией". При этом он все же заявили, что Россия оставляет за собой право на "ответные действия" в этом вопросе.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/05/23/23080705.shtml?updated
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